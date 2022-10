W marcu tego roku Marcin Hakiel wraz z Katarzyną Cichopek wydali oświadczenie o rozstaniu. Para dostała rozwód w sierpniu, lecz szum medialny wokół nich trwa cały czas. 7 października Katarzyna Cichopek potwierdziła związek z Maciejem Kurzajewskim. Natomiast sam tancerz od pewnego czasu spotyka się z tajemniczą blondynką. Nie ukrywa, że zamierza być szczęśliwy, choć jego związek ma być o wiele mniej medialny. Marcin Hakiel nie pokazuje twarzy nowej ukochanej na Instagramie, ale chętnie dzieli się krótkimi relacjami ze spotkań. Teraz pokazał, jak bawi się z partnerką. Lepiej tego nie powtarzajcie.

Zakochani do tej pory nie potwierdzili oficjalnie związku, choć cały czas podsycają plotki na ten temat. Marcin Hakiel bardzo chętnie dzieli się z fanami relacjami z kolejnych randek. Tym razem para zdecydowała wybrać się na romantyczny, jesienny spacer. Nowa partnerka Marcina Hakiela świetnie się prezentuje. Ubrana jest we wzorzystą, zieloną sukienkę. Do tego wybrała modne w tym sezonie botki. Kontrowersje budzi jednak fakt, że kobieta przechadza się samym środkiem jezdni.

Marcin Hakiel nowa partnerka fot. screen Instagram Marcin Hakiel

Postawa ukochanej blondynki oraz dodany podpis wskazują na to, że partnerka Hakiela ćwiczy równowagę. Do wykonania tej fotografii para prawdopodobnie wybrała rzadko uczęszczaną drogę, gdzieś na uboczu. Na wszelki wypadek lepiej jednak nie powtarzać takiego typu zachowań.

Myślicie, że po głośnym rozstaniu Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek odnajdą szczęście u boku nowych partnerów?