Rak piersi, jak czytamy na oficjalnej stronie pacjent.gov.pl: "jest najczęstszym nowotworem kobiet. Każdego roku nową diagnozę słyszy ponad 20 tysięcy Polek. Statystyki mówią, że nawet co ósma kobieta w ciągu swojego życia zachoruje na raka piersi". Podajemy te statystyki nie dlatego, że chcemy was wystarczyć, ale po to, by zachęcić was do regularnych badań piersi. Wszystko dlatego, że:

Badania kliniczne wykazują, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię dużo rzadziej umierają z powodu raka piersi w porównaniu z kobietami, które nie poddają się systematycznym badaniom mammograficznym - czytamy na stronie www.gov.pl.

O regularne badania piersi razem z Plotkiem apelują też gwiazdy - Doda, Ada Fijał, Ewa Minge, Magdalena Chorzewska czy Anita Szydłowska.

Młynarska ma za sobą podwójną mastektomię. "Warto być żywą. Z cyckami czy bez"

Gwiazdy zachęcają - "Badaj piersi!"

Doda w rozmowie z Plotkiem przyznała, że badała piersi miesiąc temu i w tym zakresie stawia na regularność.

To nie wymaga nie wiadomo ile czasu, ile poświęcenia, a może nas uratować przed miesiącami chemioterapii, naświetlania bądź uratować nasze życie. Bardzo ważne jest dbanie o zdrowie podkreśliła.

Ada Fijał w rozmowie z nami także wskazywała, że regularne badania piersi są formą dbania o siebie. Aktorka przyznała, że ostatnią mammografię miała pół roku temu. Badanie pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju.

Dziewczyny, mamy październik, który jest miesiącem Świadomości Raka Piersi. Bądźmy więc świadome i badajmy się regularnie. Zadbajmy o siebie nawzajem, przypominając sobie o tym - apelowała.

Do regularnych badań zachęcała również w rozmowie z nami Ewa Minge. Projektantka mody podkreśliła, jak ważna jest w tej kwestii regularność.

Rak piersi jest jednym z nowotworów, które dają dobre rokowania i nie oznaczają po diagnozie, że nasze życie się kończy. Profilaktyka w każdej dziedzinie medycyny to szybkie wykrycie problemu i łatwiejsze, lżejsze leczenie. Profilaktyka w przypadku raka to szansa na przeżycie. Warunkiem wyjścia z raka piersi jest szybkie rozpoznanie problemu i szybka dobra diagnoza. Piersi nie badamy kiedy boli, piersi badamy regularnie bez podejrzenia jakiejkolwiek choroby. Robimy przegląd naszego ciała identycznie, jak robimy przegląd samochodu, żeby był sprawny i jak najdłużej nam służył. Nasze ciało odpowiada za nasze życie - podkreślała.

Podobny apel wystosowała w rozmowie z nami Magdalena Chorzewska - psychoterapeutka, którą mogliśmy poznać jako specjalistkę w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Bardzo wiele czasu poświęcamy na dbanie o wygląd, coraz większą wagę przykładamy do jakości relacji, które mamy z ludźmi i ze światem. Nie zapominajcie o własnym ciele i relacji z samą sobą. Poświęćcie chwilę na sprawdzenie piersi. To tylko moment, który może uratować wasze życie - powiedziała nam.

Psycholożka ma radę dla wszystkich kobiety:

Stwórzcie sobie rutynę samokontroli, jak każdy nawyk, ten również wymaga wypracowania i sumienności. Warto to robić, bo nie ma nic cenniejszego niż zdrowie! - dodała.

Na temat Różowego Października rozmawialiśmy także z Anitą Szydłowską - uczestniczką "Ślubu do pierwszego wejrzenia".

Myślę, że to bardzo ważny temat dla mnie, bo na raka piersi zmarła moja babcia, moja mama odeszła także z powodu nowotworu - wyznała nam.

Celebrytka również apeluje o to, by pamiętać o badaniach piersi.

Do naszej akcji dołączyła Ida Nowakowska. Prezenterka wie, jak ważne jest regularne wykonywanie badań:

Moja babcia miała raka piersi. I tylko dzięki temu, że wcześnie sama odkryła u siebie guza, mogła być operowana. Amputowano jej piersi. Przeżyła i do końca życia nie miała przerzutów. W tym samym czasie jej dobra znajoma, znana rzeźbiarka, również odkryła u siebie tę straszną chorobę, ale z obawy o utratę kobiecości nie poddała się operacji i zmarła. Te dwa skrajne doświadczenia nauczyły mnie, że warto się badać, bo dzięki temu możemy przedłużyć nasze życie - powiedziała w rozmowie z nami.

Inne gwiazdy też zachęcają do regularnych badań nie tylko pod kątem raka piersi. Na instagramowej tablicy Anny Lewandowskiej ukazał się długi wpis na ten temat.

Niestety Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności z powodu raka wśród krajów OECD. Po chorobach układu krążenia to druga przyczyna zgonów. Co zatem powinniśmy robić, aby chronić się przed rakiem? Bądźcie aktywni fizycznie, odżywiajcie się zdrowo i włączcie do swojej diety dużo warzyw, zwłaszcza zielonych. Rzućcie palenie i alkohol. Znajdźcie także czas, aby iść na badania - morfologię, USG piersi czy cytologię. Pisząc ten post, moje myśli są przede wszystkim z tymi, których dotknęła ta choroba. Życzę wam mnóstwo siły i wierzę, że wygracie tę walkę - pisała trenerka.

Żona Roberta Lewandowskiego zachęcała, aby wesprzeć dowolną organizację, która pomaga w leczeniu chorych na nowotwory lub też zbiórkę, której celem jest zebranie pieniędzy na leczenie chorych na raka.

Porusza także wpis Magdaleny Lamparskiej. Aktorka, by zwrócić uwagę na problem, opublikowała zdjęcie, na którym pozuje bez włosów.

Kampania @fundacjaraknroll "To nie ja" zawsze mi przypomina o profilaktyce i badaniach. A ty? Badasz piersi?#badampiersi #profilaktyka - napisał pod kadrem.

My również zachęcamy gorąco wszystkie kobiety do tego, by umówiły się na badanie piersi. Równie istotne jak regularne mammografie są USG piersi. Warto wykonywać również samobadania. Należy jednak pamiętać, że taka forma może pomóc wykryć sporego już guza. Profesjonalne badanie wykryje takiego, który ma nawet dwa-trzy milimetry.

Samobadania nie są trudne, każda z nas może wykonać je w domu. Mogą pomóc w wykryciu ewentualnych niepokojących zmian, które należy skonsultować ze specjalistą. Poniżej tekst z grafikami, dzięki któremu dowiecie się, jak poprawnie wykonać samobadanie piersi.

***

Jedna na osiem – tyle kobiet w którymś momencie życia zachoruje na raka piersi. Co 1,5 godziny nowotwór ten zabija Polkę. To nie dzieje się w próżni. Dotyczy twojej rodziny, koleżanek, ciebie, nas. I choć mamy świadomość, że nasza różowa akcja redakcyjna nie ma szans na milionowe kliki – piszemy o nowotworze piersi, bo uważamy, że to ważne. Zatroszcz się o siebie i swoje zdrowie. Dołącz do nas, zbadaj się.