Marcin Tyszka to polski fotograf, który zyskał popularność i sympatię widzów, jako juror w programie "Top Model". Znany jest ze specyficznego humoru i żartów, jednak kiedy trzeba, jest niezwykle profesjonalny. Fotograf mieszka na warszawskim Żoliborzu w bajkowym, dwupiętrowym apartamencie na ósmym piętrze. O tych wnętrzach krążą już legendy. Nic dziwnego, mieszkanie to małe dzieło sztuki, w dodatku pełne pięknych, egzotycznych roślin. Tyszka chętnie pokazuje kawałki czterech kątów na Instagramie, kilka lat wstecz zaprosił także widzów "Dzień dobry TVN" do domu. Ostatnio to fani "Top Model" mieli okazję podpatrzeć, jak mieszka juror.

Wszechobecna zieleń w mieszkaniu Marcina Tyszki

Fotograf kocha zieleń, nie tylko jako kolor, ale także w postaci żywych roślin. W jednym z wywiadów wyznał, że wszystkie kwiaty w jego domu kosztowały pewnie tyle, co luksusowe auto. Roślinność jest wszechobecna w apartamencie Tyszki. Kwiaty znajdują się w każdym pomieszczeniu, a także na dachu, na tarasie.

Jadalnia w monstery

W jadalni fotografa królują monstery. I nie chodzi tylko o żywe, ogromne rośliny, które znajdują się w pomieszczeniu. Ten modny wzór zdobi także ściany, sufit oraz obicia krzeseł.

Jadalnia Marcina Tyszki Fot. @tysiohome

Dwupiętrowy salon

Głównym punktem domu jest salon. To miejsce sprawia, że można się poczuć jak w prawdziwym ogrodzie. Białe podłogi i ściany kontrastują bowiem z licznymi, zielonymi dodatkami i oczywiście roślinami. Dwupoziomowy pokój ozdabia kontrastująca, różowa kanapa o niecodziennym kształcie oraz ogromne okna z wyjątkowymi szprosami, które dają cudowny efekt na ścianach.

Salon Marcina Tyszki Fot. @tysiohome

Kuchnia i nietypowy stół

Kuchnia to zdecydowanie najskromniejsze pomieszczenie w mieszkaniu. Fotograf wyznał, że rzadko coś gotuje. Biała kuchnia ma ukryte sprzęty, ponieważ Tyszka nie lubi, jak stoją na wierzchu. Zamiast tradycyjnego stołu w pomieszczeniu znajduje się barek. Fotograf nie ukrywa, że chce, aby ta przestrzeń była miejscem spotkań i imprez. A przy barze projektu Gio Ponti także poranna kawa smakuje pysznie.

Kuchnia Marcina Tyszki Fot. @tysiohome

Sypialnia z niespodzianką

Fotograf w mieszkaniu ma kilka sypialni. Jednak ta, w której najczęściej śpi, urządzona jest w stylu eklektycznym. Króluje tu biel i błękit. Można znaleźć w niej przedmioty z różnych epok. Stara, elegancka lampa, nowoczesny obraz przedstawiający super bohaterów, szklane lustra w stylu art deco. Ściany zdobią półki z książkami i drabina. W pomieszczeniu stoi także wanna. Nic dziwnego, że to ulubiona sypialnia fotografa.

Sypialnia Marcina Tyszki Fot. @tysiohome

Marmurowa łazienka

W mieszkaniu znajduje się także tradycyjna łazienka. W pomieszczeniu nie brakuje szerokiej wanny, prysznica, dwóch umywalek i wielkich luster. Na ścianach króluje marmur. Oczywiście nie brakuje także licznych roślin.

Łazienka Marcina Tyszki Fot. @tysiohome

Garderoba za zasłoną

Każdy znawca mody musi mieć pokaźną szafę. Garderoba fotografa godna jest tej, którą miała Carrie Bradshaw. W pomieszczeniu dominuje róż, który znakomicie kontrastuje z białą szafą. Aby wejść do pokoju, trzeba przejść przez zasłonę. Nie byle jaką, bo oczywiście z kwiatowo-zwierzęcym printem.

Garderoba Marcina Tyszki Fot. @tysiohome

Tajemniczy ogród, czyli taras na dachu

To chyba duma i radość fotografa. Taras znajduje się na dachu, czyli ósmym piętrze. Rozciąga się z niego widok na Warszawę, jednak będąc u góry całkowicie można zapomnieć, że jest się w stolicy. Taras otacza bujna, egzotyczna roślinność. Znajduje się tam również wygodny wypoczynek z bambusa, a także leżaki, stoliczek i mały barek. Idealne miejsce na letnie imprezy.

Taras Marcina Tyszki Fot. @tyszka_marcin

Fotograf sam zaprojektował wnętrze. Chciał, aby w środku zawsze panowało lato. Materiały sprowadzał z różnych zakątków świata. Meble pochodzą z lat 50. czy 60., ale w mieszkaniu jest także dużo nowoczesnych elementów. Tyszka sam dba o egzotyczną roślinność, którą posiada na tarasie i we wnętrzu. Jak przyznał, jest to jego konik. Pomaga także w aranżacji wnętrz zaprzyjaźnionym osobom m.in. Julii Wieniawie.

Więcej zdjęć domu Marcina Tyszki znajdziecie w galerii u góry strony.