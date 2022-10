Simon Cowell od samego początku był zachwycony talentem Sary James i wróżył dziewczynie świetlaną przyszłość w branży muzycznej. Wokalistka zachwyciła surowego jurora "America's Got Talent" już na etapie castingów, kiedy wciskając złoty przycisk, wysłał Sarę do półfinału show. Po programie nadal mocno ją wpiera. W rozmowie z Marcinem Prokopem dla "Dzień dobry TVN" zdradził, dlaczego skierował Sarę James prosto do półfinału. Przyznał również, że ma pomysł na dalszy rozwój jej kariery na arenie międzynarodowej.

Simon Cowell przyznał, że Sara James była ujmująca już na castingu do "America's Got Talent". Juror ma plan na rozwój jej kariery

W niedzielnym wydaniu "Dzień dobry TVN" Simon Cowell szczerze opowiedział Marcinowi Prokopowi, co czuł po występie Sary w amerykańskim "Mam talent". Dla Amerykanina występ młodej artystki był wyjątkowy, ale wywołał w nim również nutkę niepewności. Zdradził, dlaczego postanowił nacisnąć złoty przycisk tuż po występie Polki.

Miałem przeczucie, że ta dziewczyna będzie wspaniała. Była bardzo pewna siebie. Wyglądała świetnie, była bardzo ujmująca. Opowiedziała historię o swoim marzeniu i w duchu wszyscy się modliliśmy, aby dobrze wypadła. A nie zawsze tak się dzieje. Dzięki Bogu poszło jej rewelacyjnie. Wyobraziłem sobie sytuację, że 13-letnia dziewczyna leci przez pół świata, aby wystąpić w programie i kończy się to niepowodzeniem. To byłaby porażka - powiedział na antenie TVN Simon Cowell.

Simon Cowell wyjaśnił również czy zaskoczył go fakt, że Sara James nie wygrała 17. edycji popularnego talent show. Tak odpowiedział:

To była najbardziej zacięta walka w historii programu. W poprzednich edycjach z siedmiu lub ośmiu artystów miało szansę na wygraną. Ale w tym roku cała dziesiątka była niesamowita. Miałem przeczucie, że może nie wygrać. Wciskając złoty przycisk, w pewien sposób jesteś związany z uczestnikiem. Bardzo ją lubię, jednak uważam, że to, czy wygrasz lub nie wygrasz, ma wpływ na twoją dalszą karierę - wyznał.

Mimo że Sarze nie udało się wygrać Simon Cowell pokłada w młodej wokalistce duże nadzieje. Wyznał, że postara się pomóc rozwinąć jej skrzydła w przestrzeni muzycznej.

To, co mogę zaoferować Sarze to zapoznać ją z ludźmi, których musi poznać. Prawdopodobnie w przyszłym roku zaprezentujemy ją jednej z czołowych wytwórni. Spróbujemy nagrać materiał i damy szansę, aby pokazała się jednej z większych wytwórni. A co wydarzy się później, to już zależy od niej samej - obiecał Cowell.

Uważacie, że kariera Sary James nabierze tempa dzięki wsparciu twórcy amerykańskiego talent show?