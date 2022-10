Krzysztof Ibisz jest bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych. Prezenter na Instagramie publikuje zdjęcia i wideo z pracy, ale i życia prywatnego. We wrześniu Krzysztof i Joanna Ibisz doczekali się pierwszego wspólnego dziecka. Od tamtej pory całą uwagę skupiają na dziecku. Ibisz rolę ojca traktuje bardzo poważnie. Opublikował filmik, na którym widać, jak zajmuje się synem. Fani w komentarzach zasypali go pochwałami.

Krzysztof Ibisz pokazał, jak zajmuje się synem. "Prawdziwe tacierzyństwo"

Krzysztof Ibisz opublikował na Instagramie urocze wideo, na którym widać, jak poświęca się ojcostwu. Mały Borys jest jego oczkiem w głowie. Prezenter nie zdecydował się na to, by pokazać wizerunek najmłodszego członka rodziny, a jego twarz zasłonił emotikoną serca. Za to nie ukrywał kadrów, na których widać, jak spaceruje z synem, mówi do niego, czy kołysze go do snu.

Czas z tatusiem - podpisał wideo prezenter.

Pod postem nie zabrakło pochwał i ciepłych słów od internautów.

Super Tata.

To się nazywa szczęście.

Krzysiu prawdziwe i dojrzałe twoje tacierzyństwo - czytamy.

Więcej uroczych kadrów Krzysztofa Ibisza z synem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Ibisz nie zamierza ukrywać dumy z syna i z uśmiechem wywiązuje się z obowiązków. Prezenter ze związku z Anną Zejdler ma dorosłego już syna Maksymiliana. Z małżeństwa z Anną Nowak-Ibisz doczekał się syna Vincenta. Od czasu do czasu pokazuje starsze pociechy w mediach społecznościowych i mamy nadzieję, że nie będzie długo ukrywać twarzy Borysa.