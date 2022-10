Fani "Dzień dobry TVN" zaczęli niepokoić się o przyszłość ulubionego duetu, kiedy stacja opublikowała zdjęcie wszystkich prezenterów programu. Na fotografii zabrakło Doroty Wellman i Marcina Prokopa. To od razu wywołało spekulacje o rozpadzie tego flagowego duetu. Kiedy na kanapie śniadaniowego programu zabrakło Doroty Wellman, widzowie byli już pewni, że coś się dzieje. Czy para pożegna się z programem?

Dorota Wellman zniknęła z "Dzień dobry TVN". To koniec popularnego duetu z Marcinem Prokopem?

W ostatnich odcinkach "Dzień dobry TVN" zabrakło Doroty Wellman. Poranne wydania programu Marcin Prokop poprowadził kolejno z Anną Kalczyńską i Ewą Drzyzgą. Czy to koniec legendarnego duetu, który przez lata bawił widzów? Fani programu są mocno zaniepokojeni. Typowano już kto, zastąpi Wellman w roli prowadzącej i wygląda na to, że duet Wellman-Prokop jest absolutnie nie do podrobienia. Co na to stacja? Fani mogą odetchnąć z ulgą. Rzeczniczka TVN w rozmowie z serwisem Plejada uspokoiła widzów. Roszady w programie były spowodowane problemami zdrowotnymi Doroty Wellman i prezenterka wkrótce powróci do "Dzień dobry TVN".

Dorotę w "Dzień dobry TVN" zobaczymy już podczas kolejnego dyżuru - powiedziała Joanna Górska.

Dorota Wellman zniknęła z 'Dzień dobry TVN'. To koniec popularnego duetu z Marcinem Prokopem? fot. kapif.pl

Dorota Wellman i Marcin Prokop pracują razem od 2007 roku. Od kilkunastu lat rozbawiają i rozczulają widzów "Dzień dobry TVN". Trudno wyobrazić ich sobie ich z innymi partnerami w programie. Jak widać, TVN nie zamierza z nich rezygnować.

