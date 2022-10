Nie od dziś wiadomo, że Justin Bieber wiążąc się z Hailey Bieber, złamał serce Seleny Gomez. Dla piosenkarki było to traumatyczne przeżycie, które bardzo odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Po tym jak światło dzienne ujrzała informacja o nowym związku wokalisty zarówno na niego, jak i jego ukochaną spadła lawina nieprzychylnych komentarzy. Wiele osób obwiniało modelkę, że była przyczyną rozpadu relacji piosenkarki z Justinem Bieberem. Niedawno Hailey opowiedziała o tym w jednym z wywiadów. Do tej pory nic nie wskazywało na to, że była i aktualna partnerka muzyka podadzą sobie rękę na zgodę. A jednak to się wydarzyło. Sami zobaczcie.

Selena Gomez i Hailey Bieber wspólnym zdjęciu. "Justin może sobie je ustawić tapetę w telefonie"

15 października w Los Angeles odbyła się gala, na której pojawiły się Hailey Bieber i Selena Gomez. Z pewnością dla fanów modelki i piosenkarki ta impreza przejdzie do historii. Kadry, które pojawiły się w sieci, wyraźnie pokazują, że obie panie bez cienia urazy i z uśmiechem na ustach pozowały do wspólnych zdjęć. Internauci nie kryją zachwytów nad fotografią.

Jesteśmy świadkami historii. Kocham to zdjęcie.

Justin może sobie je ustawić na tapetę w telefonie.

Nie mogę w to uwierzyć! Bosko!

To będzie najbardziej ikoniczne zdjęcie roku! - napisali internauci.

To nie jedyna ich wspólna fotografia. Na poniższym TikToku możecie zobaczyć jeszcze kilka innych kadrów.

W naszej galerii możecie także zobaczyć, jak w całej okazałości prezentowały się stylizacje Seleny Gomez i Hailey Bieber na gali Academy Museum.

