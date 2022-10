"Rolnik szuka żony". Joanna przestała ukrywać ciążowe krągłości. Promienieje!

Udział w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" przyniósł Joannie i Kamilowi nie tylko popularność, ale także miłość. On marzył o założeniu rodziny i dzieciach, ona przyszła do randkowego show w poszukiwaniu idealnego męża. Szybko połączyło ich płomienne uczucie, a w finałowym odcinku widzowie byli świadkami ich zaręczyn. Niebawem zakochanych czekają kolejne wielkie zmiany. Para przygotowuje się do ślubu, a także do powitania na świecie pierwszej wspólnej pociechy.

14 września w opublikowanej na Instagramie relacji Joanna poinformowała, że wraz z Kamilem spodziewają się dziecka. Z jej słów wynikało, że nie chcieli jeszcze o tym mówić, ale zostali do tego zmuszeni, ponieważ ktoś z bliskiego otoczenia pary wykorzystał posiadaną informację i wbrew woli uczestników programu "Rolnik szuka żony" przekazał ją do mediów.

Proszę, nie piszcie gratulacji, bo na to przyjdzie jeszcze czas. Chcielibyśmy tylko spokoju, bo w tym czasie to najważniejsze - napisała.

Do tej pory narzeczona Kamila nie chwaliła się, jak wygląda w ciąży. Nadszedł jednak czas na zmiany i w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy jej ciążowe krągłości. Fotografia została opublikowana na oficjalnym profilu programu "Rolnik szuka żony".

W sekcji komentarzy natychmiast posypały się gratulacje i miłe słowa.

Gratulacje zdrówka dla was.

Asia pięknie wyglądasz! Zdrówka dla was i pięknie wyglądacie.

Joasia kochana promienieje. Cudnie - czytamy na Instagramie.

Nie obyło się też bez kilku wścibskich i uszczypliwych komentarzy.

I czym się tu chwalić... ani ślubu, ani niczego.

Joanna nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi.

Ślub również będzie, ale w terminie planowanym od samego początku. Moglibyśmy przełożyć go przed termin porodu, ale chyba lepiej ten dzień zaplanować na spokojnie.

Gratulujemy i życzymy Joannie i Kamilowi zdrowia i dużo szczęśliwych chwil.

