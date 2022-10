15 października w Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles nie mogło zabraknąć najpopularniejszych na świecie osób. Tego wieczoru do zdjęć między innymi pozowały Julia Roberts i Tilda Swinton, które podczas gali zostały uhonorowane za całokształt kariery. Na srebrnym dywanie pojawiła się również żona Justina Biebera - Hailey Bieber oraz jego dawna miłość Selena Gomez. Wśród zaproszonych gości zjawili się także Amal i George Clooneyowie.

Academy Museum Gala 2022. Selena Gomez postawiła na klasykę, a Hailey Bieber odsłoniła brzuch. Zachwyca Amal Clooney w zieleni

Amal Clooney od lat uważana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Prawniczka w życiu prywatnym stawia na luz i wygodę pomieszaną z odrobiną elegancji. Z kolei na imprezy branżowe wybiera doskonale przemyślane stylizacje, w których prezentuje się zjawiskowo. Nie inaczej było tym razem.

Na galę Academy Museum wybrała sięgającą do ziemi suknię w jasnozielonym odcieniu, do której dobrała pasującą kolorystycznie niewielką torebkę. Jeżeli chodzi o biżuterię, to postawiła na długie kolczyki, bransoletkę i duży pierścionek. Całość pięknie komponowała się z opadającymi na ramiona pofalowanymi włosami i mocniejszym makijażem. George Clooney wybrała klasyczny zestaw składający się z czarnej marynarki, spodni i białej koszuli.

The Second Annual Academy Museum Gala Amal Clooney Jordan Strauss AGENCJA Wyborcza.pl

Na tegorocznej gali pojawiła się także Hailey Bieber. Modelka na srebrnym dywanie zaprezentowała się w kreacji od Saint Laurent. Długa, dopasowana suknia, w której żona piosenkarza wyglądała jak grecka bogini, została wykonana na specjalne na zamówienie. Elementem zwracającym uwagę było wycięcie, które ukazało umięśniony brzuch modelki.

The Second Annual Academy Museum Gala Hailey Bieber Jordan Strauss Agencja Wyborcza.pl

A jaką stylizację wybrała była partnerka Justina Biebera? Selena Gomez w przeciwieństwie do sławnych koleżanek, które postawiły na suknie, miała na sobie czarny garnitur. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia piosenkarki z imprezy. Są tam również fotografie innych gwiazd. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądała Julia Roberts, Kaia Gerber czy Olivia Wilde, to koniecznie tam zajrzyjcie.

