Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" często przechodziła urodowe i fryzjerskie metamorfozy. Jakiś czas temu udostępniła fotografię, na której widać, jak pomalowała ją profesjonalna makijażystka, a uczesała fryzjerka. Efekty możesz obejrzeć TUTAJ. Teraz znowu zdecydowała się na przemianę i delikatnie podcięła końcówki włosów oraz zaszalała ze stylizacją. Postawiła na zupełnie nowe ułożenie włosów. W takich falach jeszcze jej nie widzieliśmy. Wygląda w nich na młodszą o dziesięć lat.

Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie InstaStories, w których pokazuje jak wygląda po wizycie u fryzjera. Kobieta pokazała lekko obcięte kosmyki włosów oraz pofarbowaną fryzurę na kasztanowy brąz, którą można było już oglądać kilka dni temu. Widać, że fryzjer spróbował także delikatnych refleksów, żeby rozjaśnić włosy Marcie Podbioł.

'Ślub od pierwszego wejrzenia', Marta Podbioł Instagram / @martapodbiol1 screen

Do nowego wizerunku dobrała czarno-różową bluzę marki Adidas, która bardzo pasuje do jej codziennego stylu. To nie pierwsza metamorfoza uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wcześniej można było obserwować jej blond włosy na Instagramie.

Co myślicie o nowej wersji fryzury Marty Podbioł? Przypadła wam do gustu?

