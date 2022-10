"Love Island". Josie pochwaliła się metamorfozą. Długie włosy to już przeszłość

Josephine Kwaśniewska, która znacznie częściej przedstawia się jako Josie, to mieszkająca w Kanadzie Polka, która do kraju wróciła, aby znaleźć miłość w programie "Love Island". Udało jej się. Josie i Jakub "Góral" zwyciężyli piątą edycję randkowego show. Po zakończeniu programu zakochani zamieszkali w Zakopanem, rodzinnym mieście uczestnika. Para zapewnia, że uczucie między nimi kwitnie, mimo że obecnie Josie przebywa w Kanadzie. Wyjechała tam na święto Dziękczynienia, które jest tam obchodzone wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych. Będąc za oceanem, celebrytka wybrała się do fryzjera w Toronto. Efektami podzieliła się na Instagramie.

Josie z "Love Island" ścięła długie włosy. Jaka zmiana!

Udział w programie "Love Island" przyniósł Josie nie tylko miłość, ale także dużą popularność. Na Instagramie obserwuje ją 130 tysięcy fanów. Uczestniczka chętnie dzieli się prywatnymi fotografiami, głównie z luksusowych wakacji. Niedawno zrelacjonowała na InstaStories wizytę u kanadyjskiego fryzjera. Celebrytka zdecydowała się na radykalną metamorfozę.

Znakiem rozpoznawczym Josie z pewnością były jej sięgające pasa, falowane, platynowe włosy. Celebrytka zdecydowała się jej ściąć. I to dość mocno. Włosy sięgają jej teraz do klatki piersiowej i są proste. Kolor został ten sam. Gwiazda wygląda na bardzo zadowoloną z metamorfozy. My również uważamy, że jest to zmiana na plus.

Zamieniłam moje długie loczki na coś krótkiego. Kocham moje nowe włosy - mówiła na relacji.

Josie 'Love Island' Fot. @josiekwasniewska

Josie z "Love Island" nie przypominała celebrytki. Stare zdjęcia zaskakują

