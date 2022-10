"Idol" odniósł w Polsce spektakularny sukces. W ciągu pięciu edycji franczyzowy program muzyczny emitowany na Polsacie otworzył drzwi do kariery wielu uczestnikom. Sprawdzamy, co dziś robią i jak wyglądają muzycy z pierwszego sezonu. Niektórzy nadal śpiewają i utrzymują się na muzycznym rynku, a o niektórych słuch nieco zaginął. Są wśród nich takie nazwiska jak Ania Dąbrowska, Szymon Wydra, Ewelina Flinta czy Tomasz Makowiecki.

Ewelina Flinta

Choć piosenkarka zajęła drugie miejsce w muzycznym show, program zrobił z niej gwiazdę. Jej pierwsza płyta ukazała się bardzo szybko - niecały rok po zakończeniu "Idola" i zdobyła status złotej. Piosenkę "Żałuję" znała chyba cała Polska. Dużą popularnością cieszył się też drugi singiel "Goniąc za cieniem". Na kolejną płytę przyszedł czas w 2005 roku. Również okazała się wielkim sukcesem. Fani uwielbiali rockowy, lekko zachrypnięty głos Flinty. Od premiery ostatniego krążka minęło 17 lat. Jednak teraz piosenkarka powraca z nowym albumem. Prapremiera odbyła się na początku sierpnia.

Ewelina Flinta po dwóch dekadach promuje nową płytę. Zmieniła też fryzurę Fot. Instagram/ ewelina_flinta

Alicja Janosz

Zwyciężczyni pierwszej edycji "Idola" była nastolatką, kiedy trafiła do programu. 20 lat później jest szczęśliwą mamą i nadal kocha występować na scenie. Po "Idolu" próbowała swoich sił na Eurowizji, prowadziła listę przebojów w 4fun.tv. Wydała trzy solowe płyty. Ostatnio wystąpiła jako gość odcinka w "Tańcu z gwiazdami". Wokalistka nagrała także płytę dla dzieci.

Alicja Janosz KAPiF.pl / KAPiF.pl

Szymon Wydra

Muzyk zamyka podium. W programie zajął trzecie miejsce. Grał wtedy z zespołem Carpe Diem i zyskał status gwiazdy. Potem próbował szczęścia na festiwalu w Sopocie i w programie "Gwiezdny Cyrk". Jego znakiem rozpoznawczym były długie, ciemne, kręcone włosy. Najczęściej nosił skórzane spodnie i koszulki bez rękawów. Obecnie muzyk nadal koncertuje z zespołem i nagrywa nowe utwory. Zmienił się jednak jego wygląd. Obciął długie włosy i obecnie ma irokeza i siwą kozią bródkę. Wciąż jednak kocha czerń.

Szymon Wydra Fot. Kapif

Ania Dąbrowska

Wokalista nie zaszła daleko w programie. Uplasowała się na ósmym miejscu, jednak dzięki charakterystycznej barwie głosu i tak zrobiła oszałamiającą karierę. Według wielu - największą ze wszystkich uczestników. Współpracowała m.in. z Andrzejem Smolikiem i Krzysztofem Krawczykiem. W 2004 r. ukazał się debiutancki album Dąbrowskiej "Samotność po zmierzchu". Zdobył uznanie krytyków oraz uzyskał status złotej płyty. Natomiast piosenki "Tego chciałam" czy "Charlie, Charlie" stały się przebojami. Nagrała dotychczas sześć albumów studyjnych. Wokalista regularnie pojawia się na scenie podczas wielkich imprez jak "Sylwester Marzeń" czy Polsat SuperHit Festiwal.

Ania Dąbrowska Fot. Kapif

Tomasz Makowiecki

Muzyk zajął piąte miejsce w programie. Łącznie wydał cztery solowe płyty i jedną z zespołem No!No!No!. Nadal jest obecny na polskiej scenie muzycznej i koncertuje. Zmienił jedynie kierunek muzyczny. Zaczynał od popu, który ewoluował w stronę bardziej alternatywnych, rockowych brzmień. Prywatnie był mężem wokalistki Reni Jusis, z którą ma syna Teofila i córkę Gaję. Para rozwiodła się pod koniec kwietnia 2019 roku.

Tomasz Makowiecki Fot. Kapif

Patrycja Wódz

Uczestniczka w finale zajęła siódme miejsce. Po tym, jak zabłysła w programie, dołączyła do zespołu Queens, z którym próbowała zakwalifikować się do Eurowizji. Jednak to nie śpiew był jej największą pasją. Patrycja Wódz od lat związana jest z tańcem. Ma na koncie kilkukrotne mistrzostwo Polski i wicemistrzostwo świata w kategorii tańca show. Dziś jest szczęśliwą mężatką i mamą. Zawodowo jest związana z Teatrem Roma. A jak teraz wygląda? Trudno powiedzieć. Patrycja Wódz chroni swoją prywatność, a wszystkie jej profile w mediach społecznościowych są prywatne.

Queens. Patrycja Wódz Fot. Kapif

Jakub Rutnicki

A oto największe zaskoczenie. Dziesiąte miejsce w pierwszej edycji "Idola" zajął Jakub Rutnicki. Nie związał jednak życia z muzyką, za to poświęcił się polityce. W latach 2002-2005 zasiadał w radzie powiatu szamotulskiego (woj. wielkopolskie), ale marzył mu się Sejm. Po raz pierwszy mandat poselski z ramienia PO uzyskał w 2005 roku. Tę funkcję sprawuje do teraz.

Jakub Rutnicki Instagram/ rutnicki_wlkp

Paweł Nowak

Najmłodszy uczestnik programu miał zaledwie 16 lat, kiedy pojawił się na scenie. Paweł Nowak ma dziś 36 lat i nadal zajmuję się muzyką. Od lat śpiewa w Stars Roxette Tribute Band, który coveruje utwory popularnego szwedzkiego zespołu.

Paweł Nowak Fot. @nowak_pawel_official

