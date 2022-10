Ubawiona Paulina Smaszcz na premierze spektaklu. Włożyła awangardowy kombinezon

O Paulinie Smaszcz jest ostatnio głośno w mediach. Wszystko za sprawą jej uszczypliwego komentarza w kierunku byłego męża Macieja Kurzajewskiego i jego nowej wybranki Katarzyny Cichopek. Celebrytka pozwoliła sobie na nietypowe życzenia urodzinowe dla prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Teraz Paulina Smaszcz pojawiła się na premierze spektaklu "Za jakie grzechy?" w Teatrze Kwadrat. Fotoreporterom na czerwonym dywanie posyłała płomienne uśmiechy. Naszą uwagę przykuła jej oryginalna stylizacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Smaszcz wspomina małżeństwo z Kurzajewskim. „Zawsze zarabiałam swoje pieniądze"

Paulina Smaszcz uderza w prowadzących śniadaniówek. "Tematy o kupie, d*pie, zupie"

Paulina Smaszcz w awangardowym kombinezonie. Mamy tylko zastrzeżenia co do długości nogawek

Paulina Smaszcz zdecydowała się na awangardowy kombinezon w bardzo nowoczesnej formie. Połączenie granatu z odcieniami wina to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Wyraźnie zaznaczona talia nadała sylwetce doskonałych proporcji, ale wpadką jest długość nogawek - wyglądają jakby po prostu były za krótkie. Zdecydowanie lepszą opcją byłaby takie sięgające ziemi. To nadałoby całości nonszalancji i modowego flow. Nie do końca sprawdziły się tu także botki. Bardziej pasowałyby tutaj klasyczne szpilki. Teraz całość wydaje się zbyt ciężka. Na plus jest tu zdecydowanie torebka i makijaż, które wprowadzają pewnego rodzaju nieoczywistość i nawiązują do niewymuszonego stylu Francuzek.

Paulina Smaszcz Fot. KAPiF

Więcej zdjęć Pauliny Smaszcz znajdziesz w galerii na górze strony.

Dodajmy, że spektakl "Za jakie grzechy?" w reżyserii Andrzeja Nejmana to adaptacja głośnej francuskiej komedii "Za jakie grzechy, dobry Boże?". Sztuka porusza temat tolerancji i w zabawny sposób mówi o spojrzeniu na osoby innej rasy czy wyznania, które żyją wokół nas.

Vogule Poland tłumaczą się z publikacji przeróbki z Cichopek i Kurzajewskim. "Absurd"