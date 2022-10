Shakira nie najlepiej znosiła rozstanie. Niechętnie udzielała wywiadów na ten temat. Twierdziła, że bardzo dużo poświęciła dla tej relacji. Teraz musi stawić czoła kolejnym przeciwnościom. Hiszpańską prasę obiegły fotografie synów piosenkarki, dziewięcioletniego Milana i siedmioletniego Sashę pod opieką Clary Chii Marti. Zdjęcia zrobiono w Cendanyi. Miejsce może nie być przypadkowe. Niedaleko znajduje się bowiem rezydencja Pique i Shakiry. Możliwe, że młodziutka kochanka piłkarza nie tylko poznała dzieci, ale także z nimi zamieszkała.

Jak podaje portal Digi Sport, widok fotografii synów w towarzystwie 23-letniej partnerki ojca chłopców, doprowadził Shakirę do chorobliwej złości. Wcześniej gwiazda była skłonna do porozumienia z Gerardem Pique ze względu na dzieci. Jednak po łamiących jej serce zdjęciach zdecydowała wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć z byłym ukochanym. Gerard Pique ubiega się o to, by chłopcy mogli zostać z nim w Barcelonie, bo wychowywali się tu do tej pory. Mają tam szkołę, rodzinę oraz przyjaciół. Piosenkarka stara się jednak przenieść dzieci do Miami, by razem z nimi móc kontynuować dalszą karierę muzyczną.

Jak donoszą zagraniczne media, zdjęcia dzieci z Clarą Chii Marti były dla Shakiry bardzo bolesne. Jednak to jeszcze bardziej zmotywowało ją do działania.

Shakira wpadła w szał. Jest gotowa zadać Gerardowi ostateczny cios - czytamy na stronie Digi Sport.

Niestety w takiej sytuacji zacięta walka o stałe miejsce zamieszkania dla Milana i Sashy jest niemalże nie do uniknięcia. Myślicie, że Shakirze i Geradowi uda się dogadać, nie raniąc przy tym swoich pociech?