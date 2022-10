Pogrzeb Dawida Ozdoby. Na nagrobku pojawiła się zaskakująca data

Dawid Ozdoba odszedł przedwcześnie 3 października, mając zaledwie 45 lat. Było to wielkie zaskoczenie dla jego rodziny i znajomych. Smutną wiadomością podzieliła się z mediami matka Ozdoby za pośrednictwem Facebooka. Kilka dni temu najbliżsi przekazali szczegóły dotyczące ostatniej drogi. W dniu pogrzebu na krzyżu znalazła się jednak inna data śmierci. Warto dodać, że od samego początku z datą śmierci tancerza wiążą się pewne nieścisłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Główny wróg Rozenek: zapach smażonego jedzenia! W jej domu panuje nietypowa zasada

Pogrzeb Dawid Ozdoba. Inna data śmierci na krzyżu

14 października w Drawsku Pomorskim, rodzinnym mieście 45-latka odbyły się uroczystości pogrzebowe. Najbardziej zaskakująca była data śmierci zawodnika MMA. Media podały, że Ozdoba zmarł 3 października, jednak na krzyżu podano 8 października. Zastanawiające jest również, że mama tancerza opublikowała wzruszający wpis na Facebooku, w którym żegnała syna 23 września i udostępniła jeden z archiwalnych filmów syna.

Żegnaj skarbie. Moje serce pękło - napisała.

Nowe informacje w sprawie śmierci Dawida Ozdoby. Prowadzone jest śledztwo

Kim był Dawid Ozdoba

O byłym tancerzu erotycznym i zawodniku MMA usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2001 roku, dzięki reality show "Amazonki" emitowanym w TV4. Ozdoba w parze z Agnieszkę Peczyńską wywalczył pierwsze miejsce w programie, co zapewniło mu rozpoznawalność. Później pojawiał się w mediach przede wszystkim w kontekście związku z Edytą Herbuś, która z uwagi na udział w "Tańcu z Gwiazdami" szybko prześcignęła go, jeśli chodzi o popularność. Związek tych dwojga przeszedł jednak do historii, a tancerza z czasem, bardziej niż pląsy przed widownią zaczęły interesować sztuki walki. Przyczyny nagłego odejścia zawodnika nie zostały podane do publicznej informacji. Wiadomo jedynie, że zmagał się z depresją.