15 października Ewa Błaszczyk obchodzi 67. urodziny. Z tej okazji została zaproszona do programu "Dzień dobry TVN". Prowadzący, Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński przygotowali niespodziankę dla jubilatki. Na kanapie pojawił się przyjaciel aktorki i współzałożyciel Fundacji Akogo? ksiądz Wojciech Drozdowicz. Wręczył Błaszczyk bukiet kwiatów oraz prezent. Dla jubilatki sto lat zagrał kwartet smyczkowy Grupa MoCarta.

Ewa Błaszczyk świętuje urodziny w studio "Dzień dobry TVN"

Aktorka na kanapie śniadaniówki opowiedziała o tym, jak poznała księdza Wojciecha Drozdowicza i o tym, jak zgodził się założyć z nią fundację. Klinika "Budzik" dla dzieci działa od lipca 2013 roku. W tym czasie pomogła 90 dzieciom. Od 2018 roku w planach jest budowa kliniki dla dorosłych. Ewa Błaszczyk w "Dzień dobry TVN" podała konkretną datę, kiedy planują przyjąć pierwszego pacjenta - 1 marca 2023 roku.

Ewa Błaszczyk w 'Dzień dobry TVN' Fot. Instagram/dziendobrytvn

Historia Ewy Błaszczyk

Ewa Błaszczyk to wybitna aktorka, której życie niestety nie oszczędzało. Razem z Jackiem Janczarskim doczekała się bliźniaczek: Marianny i Aleksandry. W 2000 roku rodzinę spotkała prawdziwa tragedia. Śmierć męża Błaszczyk i ojca dziewczynek. Scenarzysta trafił do szpitala po tym, jak zasłabł, a lekarze zdiagnozowali tętniaka i rozwarstwienie aorty. Nie udało się go uratować. Kilka miesięcy później córka Ola zakrztusiła się tabletką, co doprowadziło do obrzęku mózgu i śpiączki. Aktorka razem z zaprzyjaźnionym księdzem Wojciechem Drozdowiczem założyła Fundację Akogo?, która niesie pomoc osobom w śpiączce.