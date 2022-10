Z powodu śmierci królowej Elżbiety II producenci serialu "The Crown" postanowili zrobić krótką przerwę w kręceniu netfliksowej produkcji. 14 października na oficjalnym Instagramie Netfliksa i profilu "The Crown" pojawiły się zdjęcia z piątego sezonu formatu. Oficjalna premiera odbędzie się 9 listopada 2022 roku, ale już dziś można obejrzeć cudowne kadry z serialu o rodzinie królewskiej.

Tragiczna śmierć księżnej Diany oraz głośny wywiad dla BBC. To wszystko w piątym sezonie "The Crown"

W najnowszym sezonie "The Crown" zostaną poruszone między innymi wątki związane z tragiczną historią śmierci księżnej Diany. W serialu pojawi się Dodi Al-Fayed, partner zmarłej księżnej, który razem z nią zginął w wypadku w Paryżu w 1997 roku. Zagra go aktor Khalid Abdalla, którego mogliśmy poznać w produkcji "Chłopiec z latawcem". Twórcy serialu nawiązali także do kontrowersyjnego wywiadu Diany dla BBC.

Tym razem w rolę pierwszej żony księcia Karola wcieliła się Elizabeth Debicki i tutaj trzeba oddać honor Netfliksowi. Casting został przeprowadzony doskonale, dzięki czemu wybrano aktorkę do złudzenia przypominającą księżną. Na opublikowanych zdjęciach mogliśmy ją zobaczyć między innymi w towarzystwie rodziny na jachcie i uroczystości na dworze królewskim. W każdej odsłonie prezentowała się przepięknie i widać, że starała się jak najlepiej wczuć w rolę.

Jesteście ciekawi nowego sezonu "The Crown"?

