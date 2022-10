Jennifer Lopez i Ben Affleck po 20 latach rozłąki znowu są razem. Zakochani nie lubią mówić o tym, co ich poróżniło przed laty, wiadomo jednak, że głównym powodem były liczne zobowiązania zawodowe i brak czasu dla siebie nawzajem. Niedawno mediami wstrząsnęła informacja, że ich związek dotknęły teraz dokładnie te same problemy. Wygląda jednak na to, że nie ma na razie mowy o kryzysie w małżeństwie. J.Lo i Ben Affleck pojawili się właśnie na modnej imprezie i wyglądali na szczęśliwie zakochanych.

Jennifer Lopez i Ben Affleck na pokazie mody Ralpha Laurena

Magazyn "OK!" dotarł do osoby, która na co dzień jest blisko z małżonkami. Informator miał zdradzić, że Ben Affleck znowu jest świadomy tego, iż zajmuje drugie miejsce w hierarchii żony. Na pierwszym niezmiennie ma być kariera. Te wieści zmroziły fanów, którzy dobrze wiedzą, co poróżniło zakochanych dwie dekady temu. Teraz jednak J.Lo i jej mąż pojawili się w mieście Pasadena w Kalifornii na pokazie mody najnowszej kolekcji Ralpha Laurena. Małżonkowie promienieli szczęściem i nie można było dostrzec pomiędzy nimi złych emocji. Trzymali się za ręce i obdarzali czułymi spojrzeniami.

Więcej zdjęć zakochanych w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Oboje postawili na czerń. J.Lo była ubrana w długą obcisłą suknię z głębokim dekoltem. Kreację zestawiła ze szpilkami z zakrytymi palcami, a dodatkami były mała torebka i kowbojski kapelusz. Ben Affleck zdecydował się na klasyczny garnitur i czarny krawat. Oboje nie mogli od siebie oderwać wzroku i wydawali się bardzo szczęśliwi, tym samym ucięli plotki o kryzysie w małżeństwie.

