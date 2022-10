Sylwia Bomba pochwaliła się fanom zmianami, jakie ostatnio zaszły w jej życiu. Celebrytka znana przede wszystkim z programu "Gogglebox" pochwaliła się obserwatorom w mediach społecznościowych, że kupiła nowy dom. Nie jest on jeszcze do końca wykończony, ale już widać, że będzie miała sporą przestrzeń do zagospodarowania.

REKLAMA

Zobacz też: Sylwia Bomba zapytana o to, jak Antosia zareagowała na śmierć ojca. Wściekła się, ale odpowiedziała dosadnie

Zobacz wideo Jak często trenuje Sylwia Bomba? "Codziennie!"

Big Boy schudł 170 kg. Tak zmienili się uczestnicy "Gogglebox"

Sylwia Bomba wrzuciła nagranie z nowego mieszkania. Co za imponująca przestrzeń!

Sylwia Bomba w najnowszym poście pochwaliła się inwestycją. Kupiła dom z myślą o córce. Na załączonym nagraniu widać, że jest on jeszcze w fazie wykończeniowej, ale już można zauważyć dobre światło wpadające do pomieszczeń. We wpisie na Instagramie Sylwia Bomba napisała:

Bombowe dziewczyny zaczynają nowy etap w życiu. Zawsze sobie mówiłam: "Nie poddawaj się, nawet jeśli czasem wydaje ci się, że twoje marzenia są nierealne". Uwierz w siebie i uwierz, że możesz to osiągnąć sama (z niewielką pomocą aniołów). Córeczko, to dla ciebie - podkreśliła poruszona Sylwia Bomba.

Na nagraniu widać, że celebrytka jeszcze będzie musiała dokończyć remont i wstawić do nowego gniazdka stylowe meble. Na koniec wpisu dodała, że chętnie posłucha rad obserwatorów na temat remontowania domu.

PS. Jakieś rady odnośnie wykańczania? Jestem kompletnym laikiem, więc wszystkie mile widziane - podkreśliła.

Co myślicie o nowej przestrzeni Sylwii Bomby? Podzielicie się z nią cennymi radami?

Więcej zdjęć klimatycznego domu Sylwii Bomby znajdziesz w naszej galerii na górze strony.