W Warszawie odbyła się premiera najnowszej komedii w reżyserii Heathcliffa Janusza Iwanowskiego. "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle" to oparty na faktach film o kulisach powstania największych polskich fortun. Gdy półki sklepowe świeciły pustkami, czterech mężczyzn znalazło sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. Okazuje się jednak, że prawdziwą żyłkę do interesów miały jednak kobiety. Na premierze filmu pojawili się aktorzy występujący w filmie, twórcy, a także zaproszeni goście, m.in. Małgorzata Kożuchowska, Joanna Opozda, Maciej Zakościelny i Misiek Koterski. Naszą uwagę zwróciła jednak Dominika Gwit. Aktorka jest w zaawansowanej ciąży.

Rozpromieniona Dominika Gwit na czerwonym dywanie. Aktorka jest w zaawansowanej ciąży

Dominika Gwit spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Już niedługo celebrytka rozpocznie trzeci trymestr ciąży. Ostatnio zrobiła nawet "test sukienki" i wyjawiła fanom, że pomimo tego, że dziecko rośnie, to wciąż nosi ten sam rozmiar. Trzeba przyznać, że aktorka na czerwonym dywanie prezentowała się kwitnąco. Na premierze pojawiła się w kolorowej, klasycznej sukience maxi. Kolorystyka kreacji doskonale pasowała do karnacji Dominiki. Celebrytka postawiła też na dość delikatny makijaż i skromną biżuterię. Całość podkreśliła naturalnym uczesaniem, co dodało stylizacji efektu świeżości. Rozpromieniona aktorka posyłała fotoreporterom uśmiechy. Widać, że czuje się doskonale.

Dominika Gwit Fot. KAPiF

