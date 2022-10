Natalia Siwiec od jakiegoś czasu coraz mniej bierze aktywny udział w wydarzeniach branżowych. Celebrytka ewidentnie powoli wycofuje się ze świata show-biznesu pełnego reflektorów i blasku fleszy. Za to na bieżąco prowadzi profil w mediach społecznościowych i relacjonuje rodzinne chwile. Teraz wyjawiła, dlaczego zdecydowała się po części zniknąć z show-biznesu.

Natalia Siwiec znika z show-biznesu

Celebrytka dość często wchodzi w interakcję z fanami za pomocą Instagramowego "Q&A". Ostatnio została zapytana, dlaczego nie uczestniczy aktywnie w show-biznesie. Natalia Siwiec zdecydowała się udzielić szczerej i wyczerpującej odpowiedzi. Gwiazda wyraźnie zaznaczyła, że show-biznes nie był miejscem dla niej oraz, że nie czuła się w nim, ani szczęśliwa, ani spełniona.

Natalia Siwiec od kliku miesięcy przebywa z rodziną w Meksyku.

Natalia Siwiec skupia się na sobie i spełnia marzenia

Natalia Siwiec nie ukrywała, że wyjazd z Polski i zamieszkanie w pięknym miejscu, pełnym promiennego słońca i natury dookoła był jej największym marzeniem. Niedawno udało jej się to zrealizować. Celebrytka wraz z rodziną na stałe przebywa w Meksyku. Do Polski przylatuje tylko, by odwiedzić swoich bliskich. Gwiazda w mediach społecznościowych wyznała, że dopiero teraz czuje się naprawdę szczęśliwa, a przede wszystkim, że show-biznes nie dawał jej spełnienia, o jakim marzyła. Właśnie dlatego, zdecydowała z niego zrezygnować.

Jestem od tego wolna i teraz robię to, co czuję. Spełniłam swoje największe marzenie o tym, by mieszkać w kraju, w którym jest dużo słońca, piękne plaże i cudni ludzie. Pragnę natury, spokoju, rozwoju i tworzenia projektów, w które wkładam serce i które dają mi spełnienie. Show-biznes mi tego nie daje - napisała na profilu na Instagramie.

Fani Natalii Siwiec nie mają się o co martwić. Celebrytka z pewnością dalej będzie bardzo aktywnie prowadzić i udzielać się w mediach społecznościowych.