Księżna Kate razem z księciem Williamem zawitali do wschodniej części Londynu. Ich wizyta była spowodowana udziałem w charytatywnym przedsięwzięciu. Para odwiedziła Cooper Box Arena w Parku Królowej Elżbiety, aby uczcić dziesiątą rocznicę powstania Coach Core. Niestety, tym razem księżna Walii nie popisała się stylem. Wyglądała nudno i bardzo przeciętnie. Mogła pozmieniać kilka rzeczy. Szczególnie "nie zagrał" tutaj jeden ważny element całej stylizacji. Nie udało się uniknąć modowej wpadki.

REKLAMA

Polecamy: Księżna Kate od lat je to samo na śniadanie. Eksperci chwalą jej dietę

Zobacz wideo Książę William i księżna Kate w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie królowej Elżbiety II. Oboje nadal w czerni

Doda ma za sobą dziesiątki afer. Wybraliśmy te najlepsze

Księżna Kate w babcinym żakiecie. Zabrakło luzu i nowoczesności

Księżna Walii na tę okazję wybrała żakiet w szalenie królewskim, niebieskim odcieniu. Trzeba przyznać, że był to dość odważny wybór. Marynarka Chanel z 1995 roku jest piękna, ale w całości "looku" prezentuje się słabo. Widać było, że mamy do czynienia z okryciem wierzchnim w stylu premium, ponieważ guziki z logo marki oraz wykończenia i lamówki prezentowały się bardzo szlachetnie. Warto również zauważyć, że do tej pory arystokrata stawiała na opinające ciało zestawy. Tym razem postawiła na luźniejszą stylizację, a materiał marynarki delikatnie odstawał w okolicach brzucha. Szkoda, że dobrała do żakietu szerokie i mało efektowne czarne spodnie. Buty na niskim, babcinym obcasie także nie uratowały tego "looku". Mogła także zrezygnować z czarnych rajstop.

Zobacz też: Księżna Kate zachwyciła modnym płaszczem. Później... weszła za bar!

Księżna Kate Agencja Gazeta

Zdecydowanym plusem jest bardzo naturalny makijaż twarzy i lekko rozwiane, niewystylizowane włosy, które dodały charakteru. Mocnym punktem tej stylizacji jest także skromna biżuteria, chociaż nawet ona nie pozwoliła, żeby nazwać tę stylówkę udaną.