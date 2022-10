Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska przez wiele lat występowali wspólnie w popularnym serialu komediowym "Rodzinka.pl". Z biegiem czasu ich znajomość weszła na zupełnie inny poziom. Młodzi aktorzy nie odstępowali siebie na krok. Nieoczekiwanie ich związek zakończył się pod koniec ubiegłego roku. Teraz będziemy mieli okazję znów zobaczyć ich razem, ale tylko na ekranie.

Gąsiewska dopiero teraz wyznała, co działo się z nią po rozpadzie związku

Wiktoria Gąsiewska o rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim

Młodzi zakochani dość ciężko przechodzili okres rozstania. Kilka miesięcy temu aktorka wyznała, że wyszła na prostą tylko i wyłącznie dzięki wsparciu najbliższych.

Było to ciężkie. Nie będę ukrywać, ale przeżyłam to i teraz już jest o wiele lepiej. Dużo wsparcia dostałam ze strony bliskich, ze strony rodziny i to jest bardzo ważne w takich momentach. Uśmiech teraz mi się rysuje na twarzy – powiedziała Wiktoria Gąsiewska w rozmowie z Jastrząb Post.

Była para z czasem zaczęła się widywać na branżowych wydarzeniach. Współpracowali ze sobą m.in. na sylwestrowej imprezie Polsatu. Jak się okazało, niedługo znowu będziemy mieli okazję zobaczyć ich razem.

Adam Zdrójkowski wybrał się do restauracji z sześć lat młodszą modelką

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska wystąpią razem w nowej produkcji Patricka Yoka

Tym razem młodzi aktorzy mieli szansę spotkać się na planie komedii pt. "Święta inaczej". W najnowszej produkcji, wyreżyserowanej przez Patricka Yoka zagra plejada gwiazd m.in. Daria Widawska, Karol Dziuba oraz Agnieszka Mandat. Fabuła filmu opowiada o kilkumiesięcznych przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia i nieoczekiwanym zwrocie akcji, który zaburzy wszystko, w co do tej pory wierzyła główna bohaterka. W tą rolę wcieli się Daria Widawska.

Wybierzecie się do kina na ten film, by znów zobaczyć Wiktorię Gąsiewską i Adama Zdrójkowskiego razem na ekranie? Premiera "Świąt inaczej" już 25 listopada.