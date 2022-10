12 października odbyła się premiera serialu, który już za kilka dni pojawi się w serwisie Stopklatka. "To nie ze mną" ma być pełną humoru opowieścią o miłości, rodzinie, sile przyjaźni i odwadze bycia sobą. W głównych rolach wystąpią Ada Szczepaniak oraz Adrian Zaremba. Obok nich w produkcji pojawi się także Ewa Gawryluk. Zobaczcie, jak aktorka prezentowała się na premierze.

Elegancka Ewa Gawryluk w na premierze serialu "To nie ze mną"

Ewa Gawryluk jest jedną z tych osób, które nie eksperymentują ze swoim wizerunkiem. Aktorka od lat nosi ten sam kolor włosów, a na branżowe imprezy wybiera klasyczne i eleganckie stylizacje. Nie inaczej było tym razem. Na premierę "To nie ze mną" wybrała czarny golf, do którego założyła wykonaną z błyszczącego materiału długą, bordową spódnicę. Do tego zestawu dobrała szpilki i biżuterię w postaci dużych okrągłych kolczyków. Włosy miała wysoko upięte, a na usta nałożyła szminkę w mocnym odcieniu. Tym sposobem Gawryluk udowodniła, że wcale nie trzeba się przesadnie stroić, aby wyglądać elegancko.

Ewa Gawryluk AKPA

Stylizacją, a także nowym serialem aktorka pochwaliła się na instagramowym profilu.

Ścianka. Z okazji premiery pierwszego serialu pod tytułem "To Nie Ze Mną", realizowanego przez Stopklatkę. Emisja już w niedzielę o 17.00 - napisała Gawryluk.

W sekcji komentarzy Ewa Gawryluk otrzymała mnóstwo komplementów od zachwyconych jej wyglądem internautów.

Klasa jak zawsze.

Po prostu petarda!

Wyglądasz kobieco i elegancko. Przepiękna jak zawsze - napisali fani Gawryluk.

Więcej zdjęć Ewy Gawryluk z premiery "To Nie Ze Mną" znajdziecie w przygotowanej u góry strony galerii.

