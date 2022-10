Wiesław Nowobilski zyskał popularność dzięki programowi "Nasz nowy dom". Kierownik budowy zdobył sympatię widzów do tego stopnia, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" zaprosiła go do udziału w show, gdzie na parkiecie towarzyszy mu Janja Lesar. Z okazji jego urodzin w ostatnim odcinku spotkała go bardzo miła niespodzianka. Zgromadzona w studiu publiczność oraz jury powstali, by zaśpiewać mu "Sto lat!". Oprócz tego usłyszał przepiękne życzenia. Nowobilski był wyraźnie wzruszony i z pewnością bardzo szczęśliwy. Tego wieczoru czekało go więcej miłych chwil.

Impreza urodzinowa Wiesława Nowobilskiego. Był tort i toasty za zdrowie solenizanta

Po zakończeniu show Wiesław Nowobilski w towarzystwie żony poszedł do znajdującego na terenie studia nagrań baru. To właśnie tam odbyło się jego przyjęcie urodzinowe. Na imprezie zjawili się nie tylko jego najbliżsi i przyjaciele, ale także ekipa z "Tańca z Gwiazdami". Solenizant z uśmiechem przyjmował życzenia i prezenty. Nie zabrakło również kwiatów i ponownego odśpiewania "Sto lat!". W tym akurat prym wiódł Rafał Maserak.

Na zdjęciach możemy zobaczyć, że goście byli w wyśmienitych nastrojach. Emocje po odcinku opadły i wszyscy mogli się zrelaksować w świetnym towarzystwie. Zajadając tort i popijając drinki, miło spędzili wieczór. Impreza urodzinowa Wiesława Nowobilskiego pokazała, że ekipa najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" jest bardzo zgrana. Z pewnością solenizant był zachwycony przyjęciem. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie w przygotowanej u góry strony galerii.

