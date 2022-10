Ewa Żmijewska, najstarsza z trójki dzieci Pauliny i Artura Żmijewskich, już wiele lat temu przyszłość związała z muzyką. Wokalistka i gitarzystka wyjechała na studia do Los Angeles i jeszcze w koledżu w 2014 roku poznała pochodzącą z Curaçao perkusistę Shandy Casper. Dziewczyny szybko znalazły wspólny język, założyły zespół, a w międzyczasie pojawiło się między nimi uczucie. Ewa Żmijewska jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych zrobiła przed rodzicami coming out jako osoba biseksualna.

Ewa Żmijewska może liczyć na ogromne wsparcie rodziców

W rozmowie z magazynem "Replika" Ewa Żmijewska opowiedziała, że fakt, iż jest biseksualna, podkreślała jeszcze w czasach szkolnych. Już przed wyjazdem do Los Angeles spotykała się z dziewczynami, jednak najdłuższy związek do tego czasu tworzyła z chłopakiem. O swojej orientacji powiedziała mamie, która przekazała informację ojcu. Jak przyznaje, zupełnie niepotrzebnie obawiała się ich reakcji.

Mam ogromne szczęście i jestem wdzięczna swojej rodzinie, bo w przeciwieństwie do mnie, którą wymęczyły rozterki związane z coming outem, oni przyjęli go ze spokojem. Tata dowiedział się od mamy i obydwoje zapewnili mnie, że mnie kochają i nic tego nie może zmienić - opowiada Ewa Żmijewska.

O relacji z Shandy opowiedziała po pewnym czasie także pozostałym członkom rodziny, od których również otrzymała ogrom wsparcia.

W trakcie studiów wróciłyśmy do Polski na wakacje i przedstawiłam Shandy rodzinie, w tym dziadkom, którzy byli bardzo wspierający - relacjonuje.

Publiczny coming out był jednak o wiele trudniejszy. Wokalistka nie ukrywa, że spotkała się z nieprzychylnymi komentarzami internautów i bardzo martwiła się, że uderzają nie tylko w nią, ale też w jej ojca. Artur Żmijewski szybko rozwiał jej obawy.

Negatywne komentarze niestety się pojawiły, online. "Ciekawe, czy ojciec Mateusz jest dumny ze swojej córki żyjącej z kobietą?". Powiedziałam ojcu o tych reakcjach, a on, widząc, jak bardzo mnie ranią, powiedział: Nie czytaj tego. Zawsze będą ludzie, którzy będą cię kochali, i tacy, którzy będą nienawidzili - dodaje Ewa Żmijewska.

O związku Ewy Żmijewskiej i Shandy Casper w naszym kraju zrobiło się głośno wiosną tego roku. Dziewczyny wystąpiły razem w programie "Nowy aranż", w którym ekspertka od wystroju wnętrz urządziła ich sypialnię. Do Polski przyjechały razem na początku pandemii, a w ojczyźnie Żmijewskiej wiodą wspólne życie i rozwijają karierę muzyczną.

