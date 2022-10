Dawid Ozdoba spocznie w rodzinnym mieście. Bliscy podali szczegóły jego ceremonii pogrzebowej

Dawid Ozdoba odszedł przedwcześnie 3 października, mając zaledwie 45 lat. O byłym tancerzu erotycznym i zawodniku MMA usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2001 roku, dzięki reality show "Amazonki" emitowanym w TV4. Ozdoba w parze z Agnieszkę Peczyńską wywalczył pierwsze miejsce w programie, co zapewniło mu rozpoznawalność. Później pojawiał się w mediach przede wszystkim w kontekście związku z Edytą Herbuś, która z uwagi na udział w "Tańcu z Gwiazdami" szybko prześcignęła go jeśli chodzi o popularność. Związek tych dwojga przeszedł jednak do historii, a tancerza z czasem, bardziej niż pląsy przed widownią zaczęły interesować sztuki walki.

Szczegóły ceremonii pogrzebowej Dawida Ozdoby

Śmierć Dawida Ozdoby była zaskoczeniem dla jego rodziny i znajomych. Smutną wiadomością podzieliła się z mediami matka Ozdoby za pośrednictwem Facebooka.

Zdjęcia Dawida Ozdoby znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.

Dawnego partnera pożegnała też Edyta Herbuś, publikując w social mediach poświęcony mu wpis. Przyczyny nagłego odejścia zawodnika nie zostały podane do publicznej informacji. Wiadomo jedynie, że zmagał się z depresją.

Rodzina 45-latka ujawniła treść nekrologu, w którym czytamy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 14 października w Drawsku Pomorskim, skąd pochodził były tancerz. Różaniec i wystawienie trumny zaplanowano na godzinę 13:00 w kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego, o godzinie 14:00 zostanie odprawiona msza w intencji zmarłego, po której nastąpi odprowadzenie go do grobu.

Bliskim Dawida Ozdoby raz jeszcze przekazujemy wyrazy współczucia i składamy kondolencje.

