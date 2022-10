Anita Werner i Michał Kołodziejczyk są w szczęśliwym związku od 2018 roku. Para w ostatnim czasie coraz chętniej pokazuje się na branżowych imprezach i publikuje zdjęcia ze ścianek. Niedawno dziennikarze wybrali się na galę związaną z żużlową ekstraligą. Na Instagramie pochwalili się stylizacjami, ale jeden komentarz przykuł szczególną uwagę.

Anita Werner w zjawiskowej kreacji. Rozenek nie szczędziła komplementów

Na Instagramie Werner pojawiły się zdjęcia ze wspólnego wyjścia na imprezę. Stylizacja prezenterki zapiera dech w piersiach - gwiazda postawiła na czarną, minimalistyczną sukienkę i klasyczne szpilki. Uwagę przykuwały zwłaszcza długie do nieba nogi dziennikarki. Pod wrażeniem doskonałej formy Werner była Małgorzata Rozenek-Majdan.

Pięknie wyglądałaś - przyznała Perfekcyjna.

Partnerujący dziennikarce na zdjęciu i w życiu Michał Kołodziejczyk też dał o sobie znać w komentarzach. Dyrektor Canal+ Sport odniósł się do komplementu, w żartobliwy sposób upominając się o uwagę dla swojej stylizacji.

A ja? - niestety, nowa prowadząca "Dzień dobry TVN" nie odpowiedziała już na ten komentarz.

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk po raz pierwszy spotkali się w 2012 roku, kiedy oboje mieli relacjonować mecz Polska-Czechy. Dziennikarz sportowy bardzo chciał poznać prezenterkę, ta jednak konsekwentnie go ignorowała, a przy zapoznaniu nawet nie uniosła głowy. Przełom nastąpił kilka lat później, kiedy para spotkała się ponownie. Wtedy to Kołodziejczyk postanowił lekceważyć Werner, ta jednak nic sobie z tego nie robiła. Zagadała do dziennikarza, a ich rozmowa trwała całą noc. Kolejnego dnia wybrali się na pierwszą, oficjalną randkę.