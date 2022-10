Agnieszka Pilaszewska to ceniona przez fanów polska aktorka. Popularność dała jej rola Aliny Krawczyk, żony tramwajarza Krzysztofa Krawczyka z "Miodowych lat", w którą wcielała się przez cztery lata. Później została zastąpiona przez Katarzynę Żak. W międzyczasie zagrała w "W pustyni i w puszczy" czy "Tygrysach Europy". Po zakończeniu pracy na planie serialu wciąż spełniała się jako aktorka. Na koncie ma między innymi rolę Jadwigi Górki w "Barwach szczęścia" czy Olgi Seifert w "Glinie". Znalazła również nowe zajęcia i pisała scenariusze do "Samej słodyczy", "Ultravioletu" czy "To musi być miłość".

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Żak żartuje z męża: "Na jego tle zawsze wyglądam szczuplej"

50 twarzy Piotra Stramowskiego. Jak aktor zmieniał się przez lata?

Agnieszka Pilaszewska współpracuje z gigantami streamingowymi

Sprawdziliśmy, co dzisiaj słychać u Agnieszki Pilaszewskiej i okazuje się, że wciąż gra w wielu produkcjach. Mieliśmy okazję obejrzeć ją w filmie"The Eddy". Nie była to jedyna współpraca z gigantem. Jeszcze w tym roku ukazała się pierwsza odsłona "Gier rodzinnych", których jest scenarzystką. Wystąpiła również w "Odwilży" HBO. Obecnie jest związana z Teatrem Współczesnym.

Agnieszka Pilaszwska Instagram @agnieszka_pilaszewska

Oprócz tego odtwórczyni roli Aliny Krawczyk jest aktywna na Instagramie. To tutaj publikuje swoje przemyślenia, wypowiada się na ważne społecznie tematy. Nie brakuje zdjęć z pracy i luźnych, rodzinnych fotografii. Co ciekawe Agnieszka Pilaszewska zadbała o rozwój kolejnego pokolenia i prowadzi kursy aktorskie w Warszawie. A jak dziś wygląda? Choć uśmiech pozostaje ten sam, to aktorka nosi od jakiegoś czasu zupełnie inną fryzurę niż ta, z którą kojarzą ją widzowie "Miodowych lat". Zdecydowała się na grzywkę. Zdjęcia z jej albumu znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

"Miodowe lata" to serial, który zadebiutował 13 października 1998 roku. Obchodzimy więc kolejną rocznicę emisji pierwszego odcinka.

Agnieszka Pilaszwska Instagram @agnieszka_pilaszewska

"Miodowe lata". Tak teraz wygląda kamienica z czołówki serialu