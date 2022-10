Jednym z tematów środowego głównego wydania "Wiadomości" było zatrzymanie przez CBŚP i CBA czterech osób podejrzanych o wyłudzenia z ZUS i PFRON. Wśród zatrzymanych był też Maciej Witucki, szef Konfederacji Lewiatan, organizacji pozarządowej reprezentującej interesy prywatnych polskich przedsiębiorców. Materiał autorstwa Tomasza Krzyżaka zapowiadała prowadząca serwis, Danuta Holecka. Prezenterka popełniła jednak pomyłkę na wizji.

Danuta Holecka myli miejsce pracy Macieja Wituckiego

Danuta Holecka najwyraźniej nie przygotowała się dokładnie do ekranowego wejścia. Reportaż Krzyżaka zapowiedziała następująco:

(...) W sprawie zatrzymano też byłego szefa polskiej sieci sklepów, Macieja Wituckiego.

I tu wkradła się nieścisłość. Prezenterka pomyliła dwa odrębne podmioty. Maciej Witucki szefował Konfederacji Lewiatan, a nie Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. W materiale informację podano już precyzyjnie, mimo to zniknął z wydania "Wiadomości" dostępnych w internecie, podobnie jak zapowiedź Holeckiej. Można go za to obejrzeć na oficjalnej stronie TVP.

Wpadkę natychmiast wychwycili i wykpili internauci. Jak czytamy w serwisie wirtualnemedia.pl, zareagowała też PSH Lewiatan, zaznaczając, by nie łączyć jej z tą sprawą:

W nawiązaniu do publikacji dotyczących zatrzymania prezydenta Konfederacji Lewiatan w imieniu Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan proszę Państwa o nieużywanie skrótu "Lewiatan" w artykułach czy nagłówkach prasowych. Z uwagi na zbieżność nazwy obu podmiotów prawnych proszę Państwa o podawanie pełnej nazwy firmy, której sprawa dotyczy, czyli Konfederacji Lewiatan, tak by nie sugerować błędnego powiązania z Polską Siecią Handlową Lewiatan - napisano w oficjalnym komunikacie.

Doprecyzujmy, że komunikat PSH Lewiatan został opublikowany przed emisją "Wiadomości".

Zdjęcia Danuty Holeckiej znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.