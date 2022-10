Po ponad 20 latach emisji "Świata według Kiepskich" stacja Polsat podjęła decyzję, że serial nie będzie kontynuowany. Dla fanów słynnej produkcji przygotowano jednak niespodziankę. Na półki w księgarniach w całej Polsce właśnie trafiła książka autorstwa Jakuba Jabłonki i Pawła Łęczuka "Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu". Znalazły się w niej wspomnienia aktorów, a także osób związanych z produkcją. Oprócz tego czytelnicy mogą poznać różne ciekawostki i anegdoty z planu. Oficjalna premiera publikacji odbyła się w 12 października Warszawie.

Gwiazdy na premierze książki "Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu"

Na imprezie zjawiła się dawno niewidziana Barbara Mularczyk. Jej przygoda z serialem rozpoczęła się w 1999 roku, gdy była jeszcze nastolatką. Oznacza to, że widzowie mogli obserwować jej przemianę. Pomimo tego, że grała w tak popularnej produkcji, to żyje z dala od blasku fleszy i rzadko udziela wywiadów i nie uczestniczy w wydarzeniach branżowych. Tym razem zrobiła wyjątek i podczas premiery książki dołączyła do obsady.

Tego wieczoru miała na sobie klasyczny zestaw składający się z białej koszuli, czarnej marynarki i dopasowanych do niej kolorystycznie spodni. Trzeba przyznać, że od początku medialnej kariery bardzo się zmieniła.

Oczywiście na ściance nie mogło zabraknąć odtwórcy roli Ferdynanda Kiepskiego i jego serialowej żony. Główni bohaterowie show prezentowali się bardzo elegancko. Andrzej Grabowski postawił na czarną marynarkę i dżinsy, a Marzena Kipiel-Sztuka wybrała ciemny komplet, do którego włożyła płaszcz w odcieniu ognistej czerwieni.

Na premierze zjawiła się także Nina Terentiew. Zaproszenie otrzymał również Krzysztof Skiba, który śpiewa piosenkę z czołówki serialu. Imprezę z kolei poprowadził Krzysztof Ibisz, który zresztą miał okazję wystąpić w kilku odcinkach. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądali tego wieczoru, to koniecznie zajrzycie do naszej galerii.

