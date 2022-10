Michał Szpak od lat budzi sporo kontrowersji ze względu na wyraźny sceniczny wizerunek i poglądy. Najnowsze wyznania wokalisty mogą być dla wielu zaskoczeniem. Okazuje się, że marzy o roli ojca i chce założyć rodzinę. Otworzył się na ten temat w wywiadzie.

Michał Szpak chce mieć dziecko: Kariera przemija, a dziecko, taka część ciebie, zostaje na zawsze

W rozmowie z magazynem "Twój Styl" Michał Szpak powrócił wspomnieniami do lat dzieciństwa. Przyznał, że od lat szkolnych był często niezrozumiany przez społeczeństwo.

Nauczyciele nie mogli znieść mojego wyglądu - długich włosów, makijażu, pomalowanych paznokci. Zacząłem się malować wcześnie, pierwsze cienie i tusze podbierałem mamie. Lubiła moje długie włosy i to szaleństwo w ubieraniu się. Pożyczałem od niej szpilki i garsonki - wspomina Michał Szpak.

Niestety, z brakiem zrozumienia spotkał się także przez lata swojej kariery. Kiedy był w talent show "X Factor" publiczność najpierw wygwizdała go za jego wygląd, by potem owacją nagrodzić jego występ. Z kolei w programie "The Voice of Poland" spotkały go próby cenzurowania jego wizerunku przez produkcję.

Z tego powodu wyleciałem z programu "The Voice of Poland". Zaangażowali mnie jako jurora po to, bym dostarczał emocji, a potem okazało się, że mam być "inny", ale na ich zasadach. Po aferze z kolorową tęczą, którą miałem na powiekach, bo zabroniono mi przypiąć ją do ubrania, przed każdym nagraniem produkcja mnie "sprawdzała", czy nie mam ukrytej tęczy - opowiedział Michał Szpak w "Twoim Stylu".

Michał Szpak

W wywiadzie artysta poruszył także temat orientacji seksualnej. Sam siebie określił jako osobę panseksualną.

Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tam naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą - przyznał Michał Szpak.

Jednocześnie Michał Szpak wyznał, że chciałby założyć rodzinę i marzy o dziecku.

Marzę o tym, żeby mieć dziecko. To przedłużenie linii życia jest dla mnie niezwykle ważne. Kariera przemija, a dziecko, taka część ciebie, zostaje na zawsze - dodał Michał Szpak.

