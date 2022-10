Małgorzata Rozenek wielokrotnie podkreślała, że używa programów do obróbki zdjęć, a podrasowane kadry publikuje na Instagramie. Tym razem "Perfekcyjną" można oglądać na najnowszej okładce magazynu "Viva!". Fani w komentarzach już zdążyli napisać, co myślą o nowym wizerunku gwiazdy. Nie brakowało głosów, że prezenterka jest nie do poznania i wygląda jak inna osoba. Małgorzata zareagowała na krytykę. Twierdzi, że zdjęcie nie zostało poddane szalonemu retuszowi.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Nie tylko Woliński nieudolnie retuszował zdjęcia. Rozenek wyginała ramy, a Doda horyzont. Te gwiazdy nie są mistrzami Photoshopa

Zobacz wideo Rozenek nie do poznania na okładce. Zareagowała na komentarze i pokazała zdjęcie bez obróbki

Małgorzata Rozenek nie do poznania na okładce "Vivy!". Pokazała zdjęcie bez retuszu

Małgorzata Rozenek zaprosiła magazyn "Viva!" do swojego domu. Zdjęcie okładkowe zrobiono w salonie gwiazdy, a "Perfekcyjna" ubrana w biały zestaw dostojnie siedziała na fotelu z dłonią uniesioną w kierunku twarzy. Przy okazji szeroko uśmiechała się, patrząc wprost do obiektywu. W komentarzach internauci przyznali, że gdyby nie podpis, nie wiedzieliby, kto pojawił się na okładce.

Myślałem, że nic nie pobije retuszu Moniki Olejnik na okładce. Jakże byłem w błędzie. Kocham "Vivę!", jednak takim retuszom osobiście mówię nie - napisał Qczaj.

Gdyby nie tytuł na okładce, bym nie poznała.

Chyba za dużo zmian w twarzy. To jest zupełnie inna osoba - czytamy.

Gwiazda na InstaStories zareagowała na te przytyki. Utrzymywała, że nadmierny retusz nie był potrzebny, gdyż zdjęcia wykonał Marcin Tyszka. Zdradziła również, dzięki jakim czynnikom fotografie zawsze wyglądają dobrze.

Chciałabym zwrócić waszą uwagę na nową okładkę "Vivy!". To jest taki magazyn, który był ze mną przy wszystkich ważnych momentach mojego życia. (...) Jest nowa okładka, polecam wam ten numer. Pojawiły się głosy od nieprzychylnych mi mediów na temat jakiegoś przesadzonego retuszu, więc wrzucam mam przy okazji zdjęcie bez retuszu. Muszę wam przyznać, że jak zdjęcia robi tak wybitny fotograf jak Marcin Tyszka, to naprawdę po prostu nie trzeba się bawić z retuszem. To jest też tak, że wystarczy dobre światło, piękne tło i bardzo dobry fotograf i wtedy po prostu się wygląda dobrze. Świetnie wspominam pracę nad tą okładką - dodała Małgorzata.

Zdjęcie "Perfekcyjnej" na okładce "Vivy!" bez retuszu możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek nie do poznania na okładce 'Vivy!'. Pokazała zdjęcie bez retuszu Fot. Instagram/ m_rozenek

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Przemek przeszedł metamorfozę

Wy również uważacie, że Małgorzata Rozenek nie przypomina siebie na zdjęciu okładkowym?