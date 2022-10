Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski w nocy z 11 na 12 października opublikowali oświadczenie, w którym poinformowali o zakończeniu związku. Kilka godzin wcześniej przebywali na jednej imprezie, a po ich posępnych minach można było zauważyć, że coś jest na rzeczy. Uwagę zwrócił fakt, że wcześniej chętnie razem pozowali na ściankach. Podczas Party Fashion Night było inaczej, a aktorska para robiła wszystko, by na siebie nie wpaść. Można odnieść wrażenie, że wydarzenia na imprezie przesądziły o ich rozstaniu. Nie chcieli nawet ze sobą rozmawiać.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Tak mieszkali Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski. Ciemne kolory, okna w starym stylu. W kwietniu "odzyskali" salon

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu

Warnke i Stramowski nie byli w stanie zamienić kilku słów. Tak się zachowywali przed rozstaniem

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski poznali się na planie filmu "Spirala" z 2015 roku, w którym grali główne role. Od razu między nimi zaiskrzyło. Zaledwie rok później wzięli ślub, a w 2019 roku powitali na świecie córkę, której dali na imię Helena. Zaszokowali opinię publiczną, wydając oświadczenia o rozstaniu.

Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najważniejszym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności - napisali.

Warnke i Stramowski byli jedną z najzgodniejszych par w polskim show-biznesie. Ich zdjęcia zobaczysz w galerii na górze strony.

Na imprezie Warnke i Stramowski siedzieli jak najdalej od siebie. Atmosfera, jaka między nimi panowała, może wskazywać na to, że nie rozstali się w zgodzie. Nie byli nawet w stanie zamienić kilka słów twarzą w twarz, tylko komunikowali się za pośrednictwem telefonu.

Kasia i Piotr siedzieli daleko od siebie. W pewnym momencie Kasia wyjęła telefon i zadzwoniła do kogoś. W tym samym czasie Piotr chwycił za komórkę i z kontekstu można było zrozumieć, że rozmawiają ze sobą. Aktor znajdował się na drugim końcu sali. Zerkali w swoim kierunku i mieli niezbyt zadowolone miny. Od razu po pokazie Kasia wyszła, a Piotr musiał iść za nią. Chwilę później pojawiło się oświadczenie o zakończeniu związku - zdradził Plotkowi jeden z gości Party Fashion Night.

Przygnębiona Katarzyna Warnke na ściance. Widać, że nie jest jej łatwo

Wydaje się, jakby na imprezie zaszło między nimi coś niespodziewanego, bo chwilę później opublikowali takie same oświadczenia. Co ciekawe aktorka kilka dni temu zdementowała plotki na temat kryzysu. W rozmowie z Pudelkiem powiedziała, że to tylko "głupoty".