11 października w Warszawie zorganizowane zostało jedno w ważniejszych modowych wydarzeń w tym sezonie. Podczas Party Fashion Night osoby ze świata show-biznesu mogły zapoznać się z najnowszymi kolekcjami polskich projektantów. Oprócz tego była to także świetna okazja, aby same mogły zaprezentować ciekawe stylizacje. Na czerwonym dywanie zaroiło się od rodzimych celebrytów. Zaproszenie na imprezę otrzymała także Agnieszka Kaczorowska. Przyjrzyjmy się bliżej kreacji, którą miała na sobie.

Party Fashion Night 2022. Agnieszka Kaczorowska w białym komplecie

Tego wieczoru Agnieszka Kaczorowska postawiła na biały zestaw. Tancerka wybrała długą spódnicę, która po boku miała sięgające do połowy uda rozcięcie. Do tego dobrała wykonaną z tego samego materiału co dół kreacji krótki żakiet z szerokimi mankietami. Uwagę dodatkowo zwracały detale na rękawach.

Jeżeli chodzi o buty, to Kaczorowska wybrała dopasowane kolorystycznie do całości sandały na wysokim obcasie. Utrzymana w jasnych barwach stylizacja podkreślała jej wakacyjną opaleniznę. Włosy gładko zaczesała do tyłu, żeby jednak nie było zbyt nudno, wypuściła po bokach twarzy dwa cienkie kosmyki.

W przygotowanej u góry strony galerii znajdziecie więcej zdjęć Agnieszki Kaczorowskiej z Party Fashion Night. Podczas imprezy towarzyszył jej mąż. Możecie także zobaczyć ich wspólne fotografie.

Party Fashion Night 2022. Jakie gwiazdy brylowały na czerwonym dywanie?

Na imprezie zjawiła się także Doda, która postawiła na bogato zdobiony komplet, do którego dobrała ciekawe nakrycie głowy. W wydarzeniu wzięła również udział Maja Hyży. Piosenkarka do zdjęć pozowała w skórzanym topie dopasowanych do niego szortach oraz ogromnym, kobaltowym futrze. Odważną stylizację wybrała Karolina Pisarek. Modelka zaprezentowała się w prześwitującym komplecie.

