"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek się żeni? Jego partnerka zabrała głos

"Chłopaki do wzięcia" to polski serial dokumentalny, który przedstawia losy mężczyzn z miasteczek i wsi. Niejednokrotnie są oni w trudnej sytuacji życiowej, dlatego też trudno jest im znaleźć miłość. Do tej pory program nadawany przez Polsat Play doczekał się aż 22 sezonów. Jedną z najbardziej barwnych postaci show jest Krzysztof, znany bardziej jako Bandziorek. Udało mu się odnaleźć upragnioną miłość, a nawet się oświadczyć. Czy znana już jest dala ślubu Bandziorka i Danusi?

Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia" zaręczył się rok temu. Data ślubu jeszcze nie jest ustalona

W 2021 roku Bandziorek postanowił oświadczyć się ukochanej. Miało to miejsce podczas odwiedzin u mamy mężczyzny. Bohater "Chłopaków do wzięcia" ofiarował Danusi pierścionek i bukiet czerwonych róż. Od zaręczyn Bandziorka minął już rok, ale para jak dotąd nie stanęła na ślubnym kobiercu. W 302. odcinku programu powrócono do tego tematu. Wybranka Krzysztofa stwierdziła, że bardzo zmienił swoje życie i nie sięga już po alkohol. Nie sprecyzowała jednak konkretnej daty ślubu.

Jestem bardzo szczęśliwa z Krzyśkiem. Każdy się pyta, kiedy ślub, ale na razie nie myślimy o ślubie. Jest nam dobrze tak, jak jest. My się dla ludzi nie żenimy, tylko sami dla siebie. Jak będzie pora, to zrobimy ten ślub. (...) Zobaczymy, jak to los poniesie. Może za rok, za dwa - powiedziała partnerka Bandziorka z "Chłopaków do wzięcia".

Z fragmentów programu wynika jednak, że Krzysztof i Danusia są razem szczęśliwy i cieszy ich wspólnie spędzany czas.

