Justyna Żyła nie ukrywa już, że jest zakochana. Pokazała partnera

Justyna Żyła rozwiodła się z mężem w 2018 roku. Ich małżeństwo zakończyło się w atmosferze skandalu, a relacje jeszcze długo pozostawały napięte. Po kilku latach celebrytka odpuściła jednak medialne rozgrzebywanie związku z Piotrem Żyłą. Była żona skoczka usunęła się nieco w cień i skoncentrowała się na swojej pasji do gotowania. Oprócz tego zajęła się układaniem życia na nowo. Niedawno pochwaliła się, że jej serce ponownie jest zajęte.

Justyna Żyła pokazała zdjęcie ukochanego. Opis mówi wszystko

Justyna Żyła na instagramowym profilu zwykle publikuje zdjęcia przygotowanych przez siebie potraw. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i wrzuciła do sieci kadr z wakacji. Okazuje się, że podczas urlopu nie była sama. W wędrówce po górach towarzyszył jej tajemniczy mężczyzna. Z opisu, który dodała do fotografii, dowiadujemy się, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Żyła zacytowała to, co powiedział do niej ukochany:

"Tam mosz, kochanie, groń" - czytamy na Instagramie.

Na zdjęciu widzimy partnera celebrytki, który wykonując gest dłonią, wskazywał jej panoramę górską.

W sekcji komentarzy posypały się gratulacje i miłe słowa skierowane w stronę pary.

Dużo szczęścia i miłości Justynko! Należy ci się jak nikomu innemu.

Super i tak trzymać, mężczyzna ma być ostoją dla kobiety i czasem wskazać kierunek.

Gratulacje, wszystkiego dobrego - napisali internauci.

My również gratulujemy, a także życzymy, aby u boku nowego partnera znalazła szczęście. W galerii u góry strony znajdziecie więcej zdjęć z wakacyjnego wyjazdy Justyny Żyły.

