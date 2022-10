Bloger o karmieniu piersią w miejscach publicznych. "A nie przeszkadza, że biegamy półnago po plaży?"

Kamil Baleja do rozmowy o rodzicielstwie zaprosił w drugim odcinku podcastu "Tato, no weź!" Łukasza Dominiaka. Bloger znany pod hasłem "Who's Your Daddy" prywatnie jest ojcem dwójki dzieci i na profilach w mediach społecznościowych "odczarowuje" uroki lukrowanego przez wielu rodzicielstwa. Otwarcie mówi o nadzwyczaj przydatnych "radach" wszystkich dookoła, o wszawicy w przedszkolach, o niewyspaniu i wszystkim, o czym głośno się nie mówi w sferze publicznej, a co dotyczy trudnej opieki nad dziećmi. Z Kamilem Baleją rozmawiał o karmieniu piersią.

Bloger o karmieniu piersią w miejscach publicznych: To smutne

Kamil Baleja w podcaście "Tato, no weź!" stara się trochę wyśmiewać stare stereotypy. Jednym z nich jest podejście do publicznego karmienia piersią niemowląt.

Karmienie piersią to jest też taki temat, który jest bardzo mocno komentowany. I to mnie dziwi. Jesteśmy w XXI wieku, mentalnie chcemy robić kolonizację Marsa, a przez cały czas w przestrzeni publicznej pojawiają się tematy "kobieta pokazała pierś i karmi piersią w restauracji" - AFERA - stwierdził Baleja.

Łukasz Dominiak odparł wprost:

To jest smutne dla mnie. Generalnie nikt się tak z tym wielce nie obnosi. Dla kobiety też jest to sytuacja intymna. Dziwi mnie to też w kontekście takim, że nie przeszkadza nam to, jak biegamy po plaży czy na basenie półnago, a nagle przeszkadza kobieta, która karmi. Wydaje mi się, że to przegięcie i raczej z tym walczę i podoba mi się, jak ktoś ostentacyjnie to robi, w sensie śmieje się z tego np. Ola Żebrowska. Jest to dla mnie powód też raczej do smutku - to jest normalne.

Zaprzeczenie wizerunku mamy w internecie, na Instagramie. Kilka lat temu wywołałoby to zgorszenie - dodał Baleja.

Fajne, bo pokazuje, jak to wygląda i wytyka nasze zaściankowe, zaprzeszłe strachy, jakieś oczekiwania wobec matek, żeby wszystko robiły w jakiś sposób. Już poszliśmy trochę dalej - podsumował bloger.

W całej rozmowie Kamila Balei z Łukaszem Dominiakiem wysłuchacie też, dlaczego denerwuje go słodkie macierzyństwo na Instagramie i jak mężczyzna może podejść do porodu swojej partnerki.