Kłopoty w raju u Jennifer Lopez i Bena Afflecka. "Jakby dostał obuchem w głowę"

Powrót do siebie Jennifer Lopez i Bena Afflecka to bez wątpienia jedno ze spełnionych marzeń fanów zagranicznego show-biznesu. Po prawie 20 latach ponownie się złączyli, a co więcej, szybko stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonie odbyły się w sierpniu, a panna młoda zaprezentowała kilka sukien. Pamiętacie, jak wyglądała? Zdjęcia z tego bajecznego wydarzenia zobaczycie w naszej galerii na górze strony. Teraz jednak według doniesień mediów emocje mają opadać w ich związku, a wokalistka ma pokazywać prawdziwe oblicze.

Jennifer Lopez i Ben Affleck przechodzą kryzys? "Jakby dostał obuchem w głowę"

Magazyn dotarł do osoby z otoczenia małżonków. Ten miał zdradzić w rozmowie z mediami, że Ben Affleck znowu jest świadomy tego, że zajmuje drugie miejsce w hierarchii żony. Na pierwszym niezmiennie ma być kariera. Informator mówi wprost, że Jen jest pracoholiczką.

Ben zdaje sobie sprawę z tego, że Jennifer jest tak samo nastawiona na karierę, jak kiedyś - czytamy.

Znajomy pary zasugerował, że to już wcześniej miało wpłynąć na ich relacje i doprowadzić do rozstania. Gdy spotykali się po raz pierwszy przed laty, miał mieć z tym duży problem. Teraz punktem zapalnym miał być powrót z miesiąca miodowego, który spędzili też w Europie. Affleck wrócił do Stanów Zjednoczonych z dziećmi, a Lopez pozostała na sesji na włoskiej wyspie Capri.

Jakby dostał obuchem w głowę - relacjonował znajomy pary.

Podkreślił też, że powrót do codziennych obowiązków i aktywności zawodowych jest dla nich trudny. W tym wszystkim muszą znaleźć czas dla siebie i dzieci (Lopez ma dwójkę, Affleck troje).

Rzeczywistość sprowadziła ich na ziemię. Wrócili do pracy i wychowywania dzieci.

To nie wszystko. Nie tylko aktor ma mieć dość przyzwyczajeń ukochanej. Według źródła magazynu, Lopez nienawidzi papierosów, a jej mąż jest od nich uzależniony. Ponoć obiecał jej, że rzuci nałóg, jednak przez ciągłe narzekanie na to ma podobno palić jeszcze więcej niż wcześniej.

Czyżby skończyła się sielanka? Jak myślicie, czy przetrwają te próby?