Magdalena Chorzewska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Psycholożka nie tylko dobiera w pary uczestników, lecz także okazuje im wsparcie w kryzysowych sytuacjach. Ekspertka słynie z bezkompromisowości, a także chętnie komentuje dla mediów zachowanie uczestników. Jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem odniosła się do sprawy z Macademian Girl oraz skomentowała wyznanie Anny Wendzikowskiej w sprawie mobbingu.

Magdalena Chorzewska w nowej fryzurze

Ekspertka TVN prowadzi także praktykę zawodową. Na profilu na Instagramie udostępniła nagranie, w którym poruszyła temat zaburzeń osobowości borderline.

Opowiedziałam o typowych objawach, o tym, czym jest to zaburzenie i w jaki sposób funkcjonuje osoba nim dotknięta - napisała.

Jednak to, co zwraca największą uwagę, to zmiana w wyglądzie psycholożki. Magdalena Chorzewska skróciła włosy, które sięgają teraz do linii żuchwy. Specjalistka postawiła na modnego boba z przedziałkiem na środku głowy. Pozostała jednak wierna jasnemu odcieniowi i nadal jest blondynką. Także internauci skupili się na metamorfozie Chorzewskiej:

Jak ty się zmieniłaś.

Super fryzura, pani Magdo! Pozdrawiam serdecznie.

Piękna fryzura - komplementują.

Wcześniej włosy Magdaleny Chorzewskiej były nieco dłuższe i sięgały ramion. Gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zazwyczaj nosiła rozpuszczone pasma, jednak zdarzało jej się je wiązać w kucyk. Jak wcześniej wyglądała? Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii na górze strony.