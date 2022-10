Anna Lewandowska i Robert Lewandowski doczekali się dwóch córek, Klary i Laury. Trenerka coraz śmielej pokazuje wizerunek dziewczynek w mediach. Z dumą chwali się sukcesami pociech i stara się wspierać i zachęcać je do odkrywania pasji i talentów. "Lewa" zaangażowała się w kampanię #Młodegłowy, zapoczątkowaną przez Martynę Wojciechowską i opublikowała na Instagramie poruszający wpis. Wyjaśniła, jak postrzega rolę rodzica.

Anna Lewandowska mówi, jak chciałaby wychować córki. "Aby moje Calineczki..."

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie rodzinne zdjęcie. W opisie wyjaśniła, że bycie rodzicem to bardzo odpowiedzialna rola. Podkreśliła, że razem z mężem nieustannie dążą do tego, by ich córki wiedziały, że mogą zwrócić się do nich z każdym problemem i starają się od najmłodszych lat uczyć je wiary w swoje możliwości.

Bycie rodzicem to trudna i odpowiedzialna sprawa. Często zastanawiam się, jak zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nasze córki wyniosły z domu, to co najcenniejsze. Spędziliśmy z Robertem wiele godzin, dyskutując o tym. Chcemy, aby zawsze czuły się kochane, miały poczucie własnej wartości oraz wiedziały, że jako rodzice jesteśmy i zawsze będziemy obok. Niestety, w dzisiejszym świecie dzieci czują się często bardzo osamotnione. Jak pokazują badania ponad 30 proc. nastolatków rzadko lub nigdy czuje się z siebie dumne. Świadomość własnej wartości, wiara w siebie i poczucie bezpieczeństwa to kluczowe kwestie, które każde dziecko powinno otrzymać od rodziców - zaczęła "Lewa".

Więcek rodzinnych zdjęć "Lewej" z córkami znajdziecie w galerii na górze strony.

"Lewa" podkreśliła, że chciałaby, aby jej córki w przyszłości były asertywnymi osobami, które nie boją się przeciwstawić, gdy czują się niekomfortowo. Przy okazji trenerka przyznała, że dołączyła do projektu #Młodegłowy. 10 października przypadał Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji założona przez Martynę Wojciechowską fundacja UNAWEZA uruchomiła projekt #Młodegłowy. Akcja będzie realizowana wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg.

Chciałabym, aby moje Calineczki były świadome swojej wartości, ufały własnym spostrzeżeniom i zawsze gdy czują się niekomfortowo, miały odwagę powiedzieć nie. W pełni popieram więc taki projekt jak #Młodegłowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym skierowany do dzieci. Mocno kibicuje każdemu rodzicowi, aby wiedział, jak swojemu dziecku dodać skrzydeł - dodała.

Po słowach Anny Lewandowskiej widać, że córki są dla niej i Roberta Lewandowskiego całym światem.