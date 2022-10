Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już się nie ukrywają. Plotki o łączącym ich uczuciu krążyły w mediach od dawna, nawet pisaliśmy o tym, że podczas festiwalu w Opolu byli nierozłączni, udali się wspólnie do hotelu, a na afterparty nie opuszczali siebie na krok. Ich romans trwał kilka miesięcy, Marcin Hakiel zasugerował, że "wolność Katarzyny miała imię". Prawda wyszła na jaw w dniu 40. urodzin aktorki. Paulina Smaszcz złożyła jej wtedy życzenia i nawiązała do byłego męża. Zakochani po tym zdecydowali się podzielić z wszystkimi radosną informacją o miłości, która ich połączyła.

REKLAMA

Oni dopuścili się zdrady. "Przepraszam moją cudowną żonę"

Zobacz wideo Tak wtedy mówiła

Maciej Kurzajewski od dawna reaguje na posty Katarzyny Cichopek

Cichopek i Kurzajewski mieli zakochać się w sobie na planie programu rozrywkowego "Czar par" - tak twierdzi Paulina Smaszcz. Zasugerowała, że romans prowadzących "Pytanie na śniadanie" miał więc nawiązać się w 2019 roku. Widzowie śniadaniówki widzieli, że tę dwójkę łączą ciepłe relacje, jednak nikt nie przypuszczał, że jest to coś więcej. Aktorka bowiem głośno mówiła o miłości do Marcina Hakiela, dodawała z nim ciągle czułe zdjęcia. Dlatego nikt nie doszukiwał się w komentarzach dziennikarza pod jej postami drugiego dna. Teraz dopiero możemy zobaczyć, że Kurzajewski od dawna miał słabość do Cichopek i uczestniczył w ważnych dla niej momentach.

Zobacz też: Synowie Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz są już dorośli. Starszy poślubił piękną Włoszkę, a młodszy kocha góry

Jednym z takich były urodziny... Hakiela. W 2021 roku aktorka dodała rodzinne zdjęcie, na które zareagował dziennikarz:

Najlepszego urodzinowo dla Zucha Marcina Hakiela - złożył życzenia tancerzowi.

Maciej Kurzajewski złożył życzenia Marcinowi Hakielowi Instagram.com/ katarzynacichopek

Zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego znajdziesz na górze strony

Podobnie było w dniu 13. rocznicy ślubu Cichopek i Hakiela. We wrześniu 2021 roku napisał na jej profilu:

Najlepszego!

A także dodał kilka emotek w kształcie serc.

Maciej Kurzajewski złożył życzenia Katarzynie Cichopek i Marcinowi Hakielowi z okazji rocznicy ślubu Instagram.com/ katarzynacichopek

Jacek Kurski stracił fotel prezesa TVP. Lista jego wpadek jest długa

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek o rozstaniu poinformowali w marcu tego roku. Oboje opublikowali oświadczenie o tej samej treści, w którym m.in. podziękowali sobie za 17 lat wspólnego życia.