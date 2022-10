Program "Doda. 12 kroków do miłości" powoli zbliża się do końca, a Dodzie nadal nie udało się spotkać wymarzonego partnera. Jedna z randek, na które wokalistka poszła w ostatnim odcinku, również nie należała do udanych. Jacek zniechęcił gwiazdę już na samym początku. Mężczyzna uważa jednak, że kolejne spotkania zatarłyby negatywne pierwsze wrażenia.

