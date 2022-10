Paulina Smaszcz wywołała medialną burzę po tym, jak podała do publicznej wiadomości, że Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek są parą. Zrobiła to składając gwieździe "M jak miłość" życzenia, których treść raczej nie uradowała jubilatki. Prześcignęła samych zainteresowanych, którzy podobno chcieli ogłosić nowinę o związku dopiero pod koniec roku. W rozmowie z Wirtualną Polską 49-latka odniosła się m.in. do instagramowego wpisu Kurzajewskiego, który ostrzegał ją, by zaprzestała ranić jego bliskich. Jeśli jej zamysłem było tonowanie nastrojów, nie udało się to do końca.

Paulina Smaszcz o rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim i ostatniej działalności w sieci

Smaszcz już na wstępie zaznaczyła, że to ona podjęła decyzję o rozwodzie, a rzecz wydarzyła się już dawno. Wyjaśniła też, dlaczego pisząc do Cichopek nazwała eks "kłamcą". Z troski:

Uważam, że kobieta kobiecie winna jest szczerość. Zanim zwiążemy się z partnerem dobrze jest przyjrzeć się sytuacji z dwóch stron. Doradzam to też kobietom, które przychodzą do mnie po pomoc, chcą się edukować i rozwijać.

Doprecyzowała, że mądra kobieta, jej zdaniem, nim wejdzie w związek, powinna zasięgnąć języka m.in. u matki i byłej partnerki wybranka. A Katarzyna nie przyszła do niej po radę. Mimo to prezenterka napisała jej publiczną wiadomość, sądząc, że tak będzie fair.

W dalszej części rozmowy najwyraźniej uznała, że ma prawo orzekać, kto należy do bliskich Macieja. Według niej to synowie, siostry i matka. Jego wybranki nie uwzględniła. Relację tych dwojga określiła mianem szaleństwa i powątpiewała w siłę uczucia dziennikarza:

Kasia nazywa to miłością, nie wiadomo jeszcze, jak on to nazywa.

Przy okazji wyjawiła, że jej mej wiedzie się doskonale, także w sferze uczuć:

Mam doskonale przerobioną przeszłość, wspaniały związek i jestem bardzo szczęśliwa.

Ponieważ Kurzajewski zarzucił byłej żonie wprowadzanie opinii publicznej w błąd, ta, omawiając ów wątek, przemówiła nieco ostrzej:

Maciek wie, że jest lista tematów, którymi to on wprowadził opinię publiczną w błąd. I naprawdę mam nadzieję, że nie będę zmuszona w sądzie wymienić tych wszystkich tematów i ich omawiać. Mam nadzieję, że do tego nie doprowadzi, bo niestety zniszczy swoją karierę, a szkoda, bo jest bardzo utalentowany.

Pod koniec zapewniła (nie po raz pierwszy zresztą), że życzy Maciejowi wszystkiego najlepszego.

Myślicie, że wreszcie się to skończy?

Zdjęcia Pauliny Smaszcz znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.