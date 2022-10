Katarzyna Cichopek w końcu ucięła wszystkie spekulacje i otwarcie potwierdziła, że jest w związku z Maciejem Kurzajewskim. Posypała się lawina gratulacji. Szczęścia zakochanym życzyła między innymi Anna Wendzikowska czy Weronika Rosati. Aktorkę na nowej drodze życia wspiera również jej syn Adam Hakiel, który dodał uroczy komentarz pod postem mamy. Dzieci ma również Maciej Kurzajewski. Franciszek i Julian są już teraz młodymi mężczyznami.

Synowie Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz

Maciej Kurzajewski przez 23 lata związany był z Pauliną Smaszcz. Para rozstała się w 2020 roku, ale wcześniej małżonkowie doczekali się dwóch pociech. Franciszek urodził się w 1997 roku i ma teraz 25 lat. Niedawno skończył studia w Izraelu. Jego mama jakiś czas temu pochwaliła się osiągnięciami syna.

Skończył takie trudne studia z wybitnym wynikiem, zdobył tytuł magistra, zna perfekcyjnie pięć języków, jest szalenie pracowity i ambitny. Do wszystkiego doszedł własną, ciężką pracą i determinacją.

Franciszek jest żonaty. W 2021 roku poślubił pochodzącą z Włoch Laurę Vaccari.

Natomiast Julian Kurzajewski ma 16 lat. Nastolatek uwielbia spędzać czas aktywnie ze swoim tatą. Panowie często jeżdżą razem na rowerze lub chodzą na piesze wędrówki po górach, czym nowy partner Katarzyny Cichopek chętnie chwali się na Instagramie.

Panowie bardzo wyrośli i wygląda na to, że świetnie sobie radzą. Do tej pory publicznie nie skomentowali nowego związku taty. Uważacie, że powinni to zrobić?

