Madonna to niekwestionowana gwiazda pop. Jej duża sława urozmaicona była także o liczne skandale lub kontrowersje. Ostatnio piosenkarka obchodziła 64. urodziny. Prezentowała się na nich zjawiskowo. Kilka dni temu Madonna wstawiła nagranie, którym zaskoczyła cały świat. Gwiazda jest na nim niemalże nie do poznania. Fani nie dowierzają, że to naprawdę ona.

REKLAMA

Zobacz wideo Madonna świętuje 64. urodziny

Te gwiazdy mają na koncie wpisy do księgi rekordów Guinnessa. Nie które nawet kilka

Madonna w zupełnie nowej odsłonie

Krótkie wideo opublikowane przez Madonnę w mediach społecznościowych wywołało lawinę komentarzy. Wokół nagrania wstawionego na Tik Toka powstają różnorodne spekulacje wśród internautów. Jedni dopatrują się w nim wielkiego comming outu gwiazdy po latach. Inni zaś skupiają swoją uwagę na szokującym wyglądzie Madonny. W takim stanie dawno nie widzieliśmy popularnej celebrytki.

Piosenkarka jest zupełnie odmieniona. Na filmiku ma podkrążone oczy i zmęczony wyraz twarzy. Na jej rysach pojawiają się niewidoczne do tej pory zmarszczki. Dodatkowo, uwagę przykuwa brak wyrazistych brwi, a także nieco krzykliwy kolor włosów.

Zdjęcia odmienionej gwiazdy popu znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Madonna świętuje 64. urodziny. Piosenkarka bawiła się z dziećmi

Fani komentują nowy wizerunek Madonny

Fani piosenkarki, z różnych zakątków świata, byli zszokowani na widok nowej odsłony Madonny. Pod nagraniem aż zawrzało od komentarzy.

To nie jest Madonna.

Gdyby nie podpis, to w życiu bym nie zgadła, że to Madonna.

Co się z nią stało? - piszą fani pod opublikowanym filmikiem.

Internauci wyznają, że celebrytka jest zupełnie nie do poznania i nie przypomina samej siebie. A wy co sądzicie o Madonnie w nowej odsłonie?