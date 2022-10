Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w 2005 roku, kiedy to aktorkę z "M jak miłość" zaproszono do udziału w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerz poprowadził serialową Kingę do zwycięstwa i szybko wyszło na jaw, że drogi tych dwojga nie rozeszły się po finale show. Przeciwnie, wzięli góralski ślub, doczekali się dwójki dzieci i rozkręcali taneczne biznesy. Uchodzili za wzorową parę, a ich życie wydawało się poukładane. Do czasu. W styczniu zaskoczyli opinię publiczną, gdy potwierdzili rozstanie, a niewiele ponad pół roku później byli już rozwiedzeni.

Marcin Hakiel unika rozgłosu

Początkowo Hakiel uległ pokusie publicznych zwierzeń. Choć za każdym razem odnosił się do byłej partnerki z szacunkiem, nie krył, że bardzo przeżył, iż zainicjowała rozstanie. W wywiadzie dla "Miasta Kobiet" zasugerował nawet, że żona zauroczyła się innym mężczyzną, ale nic więcej nie wyjawił. Wkrótce sam został ugodzony strzałą amora i w ostatnim czasie coraz częściej umieszcza w social mediach zdjęcia z nową wybranką.

W TVP od miesięcy szeptano, że serce Katarzyny Cichopek zabiło mocniej do ekranowego partnera, Macieja Kurzajewskiego. Duet z "Pytania na śniadanie" długo nie komentował tych doniesień. W końcu wieść o ich relacji ujrzała światło dzienne, ale raczej nie tak, jakby sobie tego życzyli sami zainteresowani. Paulina Smaszcz przystąpiła do ataku w dniu 40. urodzin Cichopek, pisząc jej na Instagramie kąśliwą wiadomość, w której nawiązała do byłego męża. Kilka godzin później jubilatka potwierdziła związek z dziennikarzem, ale nie zaznała spokoju.

Smaszcz, która rozwiodła się z Kurzajewskim przed trzema laty, poczęła publikować w sieci treści wymierzone w niego i w Katarzynę. Być może szukała sojusznika w Hakielu, wywołując go do tablicy, ale ten nie dał się sprowokować.

Plejadzie udało się potwierdzić, że nowa partnerka tancerza dobrze dogaduje się z Cichopek i chce trzymać się z dala od skandali. Tę postawę ceni Marcin, który nie komentuje całej afery. Na prośbę ukochanej nie pokazuje jej twarzy na zdjęciach:

Nowa dziewczyna Marcina ceni sobie spokój, dlatego nie pokazał jej w pełnej okazałości. Ceni sobie kontakty i nie unika relacji z Kasią, która jest dobra – twierdzi informator Plejady.

Hakiel i jego ukochana chcą teraz spokoju:

Ona nie chce życia w skandalach. Ona go tonuje, on ją rozumie. Chociaż chciałby czasem zabrać głos, to nie robi tego dla niej. Za bardzo ceni sobie tę miłość – kontynuowało źródło.

Zdjęcia Marcina Hakiela z nową partnerką znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.