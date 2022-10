Marta Paszkin należy do grona osób, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Na Instagramie regularnie dzieli się informacjami o sobie, a także stara się być w stałym kontakcie z fanami. Tym razem uczestniczka siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" pochwaliła się stylizacją, jaką wybrała na przyjęcie urodzinowe zorganizowane przez jej przyjaciół.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin pokazała, jak zmieniło się jej ciało półtora tygodnia po porodzie

Marta Paszkin zachwyca w czerwieni. Internauci: Wow petarda!

Kilka miesięcy temu Paweł Bodzianny i jego żona powitali na świecie syna Adama. Jest to ich pierwsza wspólna pociecha. Para wychowuje również córkę Marty Paszkin z poprzedniego związku - kilkuletnią Stefanię. W związku z tym, że chłopiec jest już nieco większy, to rodzice nie muszą rezygnować ze spotkań w gronie znajomych i mogą zabierać go ze sobą.

Podczas weekendu małżonkowie bawili się na przyjęciu urodzinowym. Korzystając z okazji, Marta pochwaliła się, jaką wybrała stylizację. Elegancką kreację zaprezentowała w krótkim nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Matka na wychodnym jakaś taka inna niż na co dzień?! Gdzie masz dres, kobieto i czemuś taka wymalowana?! - czytamy w opisie do nagrania.

W sekcji komentarzy natychmiast pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów. Obserwujące ją osoby zgodnie przyznały, że w sięgającej do połowy ud, czerwonej kreacji Marta Paszkin wyglądała zjawiskowo.

Przepiękna jest pani! Jestem zauroczona pani klasą i wdziękiem! Brawo!

Wow petarda!

Coraz piękniejsza. Tak trzymać - czytamy na Instagramie.

Uwagę zwróciła również jej fryzura.

Wow Marta, jakie masz długie włosy.

Trudno nie zgodzić się z powyższymi słowami. Rzeczywiście w takim wydaniu Marta wyglądała bardzo ładnie.

