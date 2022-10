Wojciech Klata z aktorstwem był związany od dziecka. Łącznie zagrał w prawie trzydziestu produkcjach. Z pewnością wielu widzów kojarzy go z roli niezdarnego Oskara w filmie "Chłopaki nie płaczą". Klata wcielił się w postać pryszczatego nastolatka, który problemy z trądzikiem chciał rozwiązać uprawiając seks z wynajętą prostytutką (w tej roli Anna Mucha). Film okazał się wielkim sukcesem i ma status kultowej już produkcji. Po premierze Wojciech wystąpił w serialu "Król przedmieścia" i zrezygnował z aktorstwa. Na długo nie zniknął z ekranów. Można go było oglądać w roli prowadzącego na antenie TVP. W telewizji publicznej został obsadzony na ważnym stanowisku. Tak zmienił się przez lata.

Wojciech Klata zagrał w "Chłopaki nie płaczą". Zakończył karierę aktorską i związał się z TVP

Wojciech Klata, zanim na dobre rozpoczął karierę filmową, pierwsze kroki stawiał w młodzieżowym teatrze "Kleks", który prowadziła jego mama. Tam wypatrzył go Krzysztof Gradowski, który powierzył mu rolę ucznia w "Panu Kleksie w kosmosie". Przełomem w karierze Klaty była kreacja w filmie "300 mila do nieba" Macieja Dejczera. Produkcja została uznana za jeden z najlepszych europejskich filmów roku i przyniosła mu nominację do nagrody za pierwszoplanową rolę męską podczas Festiwalu w Gdyni.

Wojciech zagrał w kilku produkcjach Andrzeja Wajdy. Wystąpił w "Korczaku", "Pierścionku z orłem w koronie", a na planie produkcji "Panny Nikt", sprawował funkcję asystenta do spraw kontaktu z aktorską młodzieżą. Zagrał również w dramacie Stevena Spielberga "Lista Schindlera" z 1993 roku. Kariera aktorska jednak go znudziła.

Jeśli człowiek umie i lubi robić co innego, to nie ma powodu, by był aktorem do śmierci. Na tyle wcześnie zaczynałem grać, że byłem wolny od myśli, że aktorstwo to najwspanialsza rzecz, jaką można robić w życiu - wyznał po latach w rozmowie z "Frondą".

W 2000 roku wystąpił w filmie "Chłopaki nie płaczą". W międzyczasie ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze w trakcie kariery aktorskiej zaczął tworzyć w TVP2 teleturniej dla młodzieży "Burza mózgów", a potem autorski program "Socjopaci". W 2002 roku zrezygnował z aktorstwa.

Tak zmienił się Wojciech Klata. Więcej zdjęć aktora znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

W 2019 roku przejął od Barbary Schabowskiej obowiązki dyrektora TVP Kultura. Mimo że nie pełni już tej funkcji, w dalszym ciągu jest na Woronicza szanowaną osobą. Klata chroni prywatność i nie ma kont w mediach społecznościowych. Rzadko pojawia się również na imprezach branżowych. Dziś aktor ma 46 lat, ożenił się i doczekał trójki dzieci. Zdjęcia z żoną, które są prawdziwą rzadkością, możecie znaleźć w naszej galerii.