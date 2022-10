Zakończona na początku października szósta edycja "Love Island" przebiegła pod znakiem dram. Z programem pożegnał Daniel, który zataił fakt, że ma dziewczynę, a z kolei Kuba oburzył widzów, gdy wyszło na jaw, że nie chorował na nowotwór. Fani randkowego show w dodatku nie zapałali szczególną sympatią do żadnej z par i trudno było wyczuć, która z nich ma szansę na zwycięstwo. Ostatecznie szóstą edycję wygrali Angelina i Sasha, którzy z "Love Island" odeszli, zgarniając po 50 tys. zł. Pierwszy raz w historii programu zwycięzcy nie musieli jednak wybierać między miłością a pieniędzmi. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom dość prosta.

"Love Island". Rezygnacja z kopert najprawdopodobniej nie była decyzją Polsatu

Emocje w "Love Island" do tej pory nie kończyły się na wyborze zwycięskiej pary. W poprzednich edycjach wygrani dostawali do wyboru dwie koperty - jedną z napisem "miłość", drugą z napisem "pieniądze". Jeśli obydwoje wybierali "miłość", otrzymywali po 50 tys. zł. Gdy tylko jedno z nich postawiło na uczucie, 100 tys. zł trafiało do drugiej osoby. W sytuacji, gdy obydwoje woleliby pieniądze, cała suma przepadała i z "Love Island" odchodziliby z kwitkiem.

W szóstej edycji show Polsat ceremonia z kopertami nie miała jednak miejsca, a Sasha i Angelina automatycznie zgarnęli całą pulę pieniędzy. Polsat nie uprzedził jednak o tym fakcie widzów, którym nie spodobała się nagła zmiana zasad randkowego show.

Gdzie koperty do wyboru?

A na koniec nie powinno być akcji z kopertami?

Finał porażka, taki nudny - czytamy w komentarzach.

Polsat nie odpowiedział na pytania widzów, ale rozwiązanie zagadki o kopertach najprawdopodobniej znajduje się w oryginalnej, brytyjskiej wersji "Love Island", w której w ostatniej edycji również zrezygnowano z wyboru między miłością a pieniędzmi. Jak donoszą zagraniczne media, to rozwiązanie przestało się po prostu sprawdzać, a uczestnicy i tak zawsze decydowali się dzielić pieniędzmi po połowie. Podobnie jest zresztą w polskim "Love Island" - w pięciu poprzednich edycjach wszystkie pary wybierały "miłość". Zwycięzcy wolą po prostu nie ryzykować utraty wygranej i zgarnąć pewne 50 tys. zł.

